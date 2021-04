Nagelsmann, o novo treinador do Bayern, vale 30 milhões de euros?

Com Hansi Flick de saída, o Bayern de Munique escolheu Julian Nagelsmann como seu sucessor. É uma escolha bastante à medida do clube.

Os campeões da Bundesliga têm insistido repetidamente que preferem treinadores de língua alemã e afastam-se também de qualquer pessoa capaz de causar a mais pequena controvérsia. Premissas que reduziram consideravelmente o número de candidatos no mercado de treinadores e colocaram o foco em Nagelsmann.

"O FC Bayern nomeou Julian Nagelsmann como o seu novo treinador principal. O jovem de 33 anos, nascido na Baviera, trocará o RB Leipzig por Munique a 1 de julho de 2021, antes da nova época, assinando um contrato de cinco anos com os campeões recordistas alemães até 30 de junho de 2026", anunciou o clube.

No entanto, os principais rivais do Bayern nesta temporada pediram uma compensação milionária antes de deixar sair o seu técnico. Porque é que o Bayern apostou em Nagelsmann? E que desafios enfrentará no novo cargo?

A fraca posição negocial do Bayern

O contrato de Nagelsmann com o RB Leipzig vigorava até 2023 e, ao contrário do que acontece com muitos outros treinadores da Bundesliga, não tinha uma cláusula de rescisão. Ainda assim, a imprensa alemã noticia que o custo da transferência terá sido muito superior a 15 milhões de euros, com alguns a sugerirem que terão sido necessários cerca de 30 milhões de euros para selar o acordo com o Bayern.

Nagelsmann assumiu o Leipzig em 2019-20

Nagelsmann teria pedido para sair, mas declarou anteriormente: "Não vou começar uma guerra com o meu patrão".

Falta de alternativas

Até aqui, o máximo que o Bayern alguma vez tinha desembolsado por um treinador foram 2,2 milhões de euros, o valor pago ao Eintracht Frankfurt para conseguir Niko Kovač em 2018. Foi o despedimento do técnico, após pouco mais de um ano no comando do clube, que abriu caminho a Flick, que assumiu as rédeas em novembro de 2019.

Quando o Bayern promoveu Flick de assistente a treinador principal, promovavelmente a decisão teve mais a ver com conveniência do que com um forte historial ou com as suas características como treinador. Com Nagelsmann recém-instalado em Leipzig na altura da saída de Kovač, na altura falou-se também nos nomes de Arsene Wenger ou Jupp Heynckes. Mas, desta vez, a lista de candidatos era ainda menor.

Julian Nagelsmann sucederá a Hans Dieter Flick, à esquerda na foto

O treinador do Ajax, Erik ten Hag, poderia ser uma opção "à medida". Hag disse recentemente que pretende ser treinador na Bundesliga em breve e, para além de falar alemão, treinou efetivamente a segunda equipa do Bayern entre 2013 e 2015. Mas o clube parece só ter tido olhos para Nagelsmann.

Histórico

A maior distinção da jovem carreira do treinador é o título da Bundesliga dos Sub-19. A sua maior conquista? Ter conduzido o RB Leipzig a uma semifinal da Liga dos Campeões ou orientar o seu clube anterior, o Hoffenheim, para a sua primeira qualificação de sempre na Liga dos Campeões.

Embora significativas, tais realizações podem não impressionar em comparação com as de Müller ou Neuer, por exemplo. No entanto, Nagelsmann tem subido a fasquia cada vez que atua num palco maior e tem sido capaz de se adaptar e crescer em novas situações.

Equilíbrio da equipa

Uma área em que Nagelsmann está bem colocado para ter sucesso, onde outros treinadores do Bayern falharam, é tirar melhor partido das camadas jovens do clube.

Louis van Gaal foi o último homem no comando a realmente ajudar a estabelecer os jogadores do clube como jogadores firmes nos onze titulares, com nomes como David Alaba, Thomas Müller, Toni Kroos e Holger Badstuber.

Nagelsmann nunca encarou a idade como um problema, tendo frequentemente colocado os onze iniciais mais jovens da liga.

Neuer, Lewandowski, Müller: Jogadores séniores do Bayern

Tanto no Hoffenheim como no Leipzig, Nagelsmann contava frequentemente com jovens inexperientes e muitas vezes consegui tirar o melhor deles rapidamente.

O presidente do Bayern, Herbert Hainer, afirmou: "Julian Nagelsmann faz parte de uma nova geração de treinadores. Apesar da sua tenra idade, ele já tem um currículo impressionante. Estamos convencidos de que, com Julian Nagelsmann, podemos continuar os magníficos sucessos dos últimos anos." Sucessos que ele terá de replicar com uma política de transferências mais voltada para os jovens.

Fórmula familiar

O Bayern esperava provavelmente que Flick conduzisse a equipa até 2023, quando Nagelsmann estaria sem contrato, pronto para um novo desafio e perfeitamente preparado para assumir o comando de Munique. Neste ponto da sua carreira, pode não estar ainda numa posição ideal para assumir as rédeas na Säbener Strasse, o centro de treino do clube, mas é improvável que ele fique aquém das expectativas, a menos que enfrente uma revolta nos balneários.

Todos os sinais apontam para a continuação da ascensão meteórica de Nagelsmann.

O acordo também significa que a Bundesliga vai recorrer a duas fórmulas favoritas: o Bayern assina o melhor trunfo da sua competição e o RB Leipzig consegue o melhor que o Red Bull Salzburg tem para oferecer. Neste caso, o treinador Jesse Marsch.