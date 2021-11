O Níger, oficialmente República do Níger, é um país na África Ocidental, cuja capital é Niamey. A sua língua oficial é o francês.

O Níger faz fronteira com a Argélia e a Líbia a norte, a leste com o Chade, a sul com a Nigéria e Benim e a oeste com o Burkina Faso e Mali. A população é predominantemente muçulmana. O país está assente num sistema de república semi-presidencialista. A economia do Níger é sobretudo de subsistência e o setor agrário concentra-se na região sul, a parte mais fértil do território. A exportação de matérias-primas, principalmente minério de urânio, é uma das principais fontes da economia nigerina. O país enfrenta vários desafios devido à sua posição sem litoral, terreno desértico, pobreza, falta de infraestrutura e degradação ambiental. O país é membro da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO - ECOWAS).