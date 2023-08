Níger: Sanções "já começaram a afetar a população"

A Federação Internacional para os Direitos Humanos (FIDH) manifestou preocupação com as consequências humanitárias das sanções impostas ao Níger pela CEDEAO e instou o bloco regional a reconsiderá-las.

A Federação Internacional para os Direitos Humanos (FIDH) manifestou esta sexta-feira (04.08) a sua preocupação com as consequências humanitárias das sanções impostas ao Níger pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e instou o bloco regional a reconsiderá-las.

"Apelamos a todas as partes, incluindo a comunidade internacional, para que encontrem através do diálogo uma forma de restabelecer a ordem constitucional, a fim de evitar mais sofrimento para a população civil do Níger", afirmou Drissa Traoré, secretário-geral da FIDH, citado num comunicado de imprensa.

Na nota de imprensa, Sita Adamou, presidente da Associação Nigerina de Defesa dos Direitos Humanos, organização membro da FIDH no Níger, salientou que manifesta “profunda preocupação” com as consequências das sanções, “nomeadamente o seu impacto no abastecimento de produtos alimentares de primeira necessidade, de produtos farmacêuticos, de material médico, de produtos petrolíferos e de eletricidade".

"Estas medidas já começaram a afetar a população nigerina, que enfrenta regularmente dificuldades alimentares e de saúde", acrescentou Adamou.

"Só autoridades legítimas" podem romper acordos

Entretanto, a França reagiu hoje à denúncia dos acordos de cooperação militar pelos golpistas do Níger, sublinhando que "só as autoridades legítimas” desse país africano estavam em condições de os romper.

"A França recorda que o quadro jurídico da sua cooperação em matéria de defesa com o Níger se baseia em acordos concluídos com as autoridades legítimas" do país, declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês.

Estas autoridades "são as únicas que a França, tal como toda a comunidade internacional, reconhece", acrescentou, ao mesmo tempo que "registava" a declaração da junta.