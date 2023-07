Níger: General Tchiani é o líder da nova junta no poder

Tchiani dirigiu-se esta sexta-feira (28.07) à nação, dois dias depois do golpe de Estado contra o Presidente Mohamed Bazoum, e explicou que, como o país precisava de mudar de rumo para evitar a "gradual e inevitável morte", ele próprio e outros decidiram intervir.

Enquanto falava, a televisão estatal identificou-o com o líder do Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria, o nome do grupo de soldados que fizeram, na quarta-feira, um golpe de Estado neste país da região do Sahel.

Havia uma "retórica política" que queria fazer crer que "tudo estava bem", mas havia "a dura realidade com mortos, deslocados, humilhação e frustração", disse o novo homem-forte do Níger, para quem "a abordagem atual em matéria de segurança não permitiu garantir a segurança do país, apesar dos pesados sacrifícios feitos pelo povo do Níger e do apoio apreciado e valorizado dos nossos parceiros externos".

Mohamed Bazoum, Presidente democraticamente eleito do Níger, foi deposto por militares amotinados Foto: Boureima Hama/AFP/AP/dpa/picture allaince

Classificado pela agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP), como um "discreto oficial superior", Tchiani é comandante da guarda presidencial desde a sua nomeação em 2011 por Issoufou Mahamadou, o antecessor de Mohamed Bazoum.

O general Tchiani estava ausente quando os golpistas anunciaram o golpe na televisão nacional, na quarta-feira à noite, mas foi representado pelo seu adjunto, o coronel Ibroh Amadou Bacharou.

O presidente deposto está detido desde a manhã de quarta-feira (26.07) no palácio presidencial, na sua residência privada situada no interior do campo militar da Guarda Presidencial comandada precisamente pelo general Tchiani.

Depois do Mali e do Burkina Faso, o Níger, até agora aliado dos países ocidentais, tornou-se o terceiro país da região do Sahel, assolada por ataques de grupos ligados ao Estado Islâmico e à Al-Qaeda, a sofrer um golpe de Estado desde 2020.

O golpe tem sido duramente condenado por várias nações e organizações internacionais.