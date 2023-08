Níger: França terminou operação de retirada de cidadãos

Operação de retirada dos cidadãos franceses e outros estrangeiros do Níger terminou hoje. Governo da França pediu que se garanta segurança das representações diplomáticas em Niamey.

"A retirada dos nossos cidadãos do Níger acaba de ser concluída", declarou o ministro das Forças Armadas francês, Sébastien Lecornu, numa mensagem publicada na rede social X (antigo Twitter), especificando que 1.079 cidadãos franceses e estrangeiros, incluindo europeus, "estão agora em segurança".

O número exato de franceses retirados não foi indicado.

Segurança em Niamey

Também hoje, o Governo da França disse ter pedido ao Níger que tome "as medidas necessárias para garantir plenamente a segurança" das representações diplomáticas estrangeiras em Niamey, em particular a francesa, caso aconteçam novas manifestações no país.

"Em um momento em que foram publicadas várias convocações para manifestações para 3 de agosto, a França reitera que a segurança das instalações e do pessoal diplomático é uma obrigação oriunda do direito internacional e, em particular, da Convenção de Viena”, ressaltou o Ministério das Relações Exteriores francês em comunicado.

"A França pediu às forças de segurança do Níger que tomem as medidas necessárias para garantir plenamente a segurança dos complexos diplomáticos estrangeiros em Niamey, em particular os da França", acrescentou a pasta da ministra Catherine Colonna.

Paris aproveitou a oportunidade para condenar mais uma vez "com a maior firmeza" os atos de violência cometidos contra sua embaixada no Níger no domingo (30.07), "por grupos organizados e equipados" durante uma manifestação de apoio aos golpistas.

Catherine Colonna, ministra francesa dos Negócios Estrangeiros Foto: Resul Rehimov/AA/picture alliance

Manifestações

Centenas de pessoas favoráveis aos militares responsáveis pelo golpe de Estado no Níger estão hoje reunidos em Niamey para uma manifestação de apoio, segundo jornalistas no local.

Os manifestantes, alguns dos quais empunhando grandes bandeiras russas, começaram a reunir-se no centro da capital, na Place de l'Indépendance (Praça da independência), a pedido da M62, uma coligação de organizações "soberanistas" da sociedade civil, revela o jornalista da agência de notícias francesa AFP, no local.

Segundo os jornalistas da AFP, os membros do M62 garantem a segurança da manifestação, que decorria num ambiente calmo.

Hoje também celebra-se o aniversário da independência do Níger em relação à França, que mantém cerca de 1.500 soldados no país.

Golpe de Estado

A 26 de julho, um golpe de Estado no Níger, liderado pelo general Abdourahamane Tchiani, derrubou o Presidente democraticamente eleito Mohamed Bazoum.

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) deu aos golpistas um ultimato que exige o regresso à ordem constitucional até domingo (06.08) e levantou a hipótese de uma intervenção militar.