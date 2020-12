Níger: Ataque do Boko Haram deixa 27 mortos

Um ataque atribuído ao grupo extremista Boko Haram deixou pelo menos 27 mortos no Níger. Este domingo (13.12), as autoridades locais disseram que o massacre no sudeste do país foi de uma "selvageria sem precedentes".

Outras pessoas ficaram feridas e outras desapareceram no ataque ocorrido na noite de sábado (12.12) na vila de Toumour, na região de Diffa. O massacre ocorreu horas antes das eleições municipais e regionais realizadas em todo o país este domingo.

"Algumas vítimas foram mortas ou feridas por balas; outras foram queimadas dentro de suas casas, consumidas pelas chamas de um enorme incêndio provocado pelos agressores", disse uma autoridade local citada pela agência de notícias francesa AFP.

Cerca de mil casas, o mercado central e vários veículos foram destruídos no ataque, que durou três horas. Aproximadamente 70 atacantes chegaram a Toumour a pé, depois de atravessar a nado o Lago Chade.

"Eles primeiro atacaram a residência do chefe tradicional, que mal conseguiu escapar", referiu a mesma fonte. "Foi um ataque de selvageria sem precedentes", disse uma outra autoridade local eleita que pediu para não ser identificada. "Quase 60% da vila foi destruída."

As eleições regionais e locais no Níger ocorreram duas semanas antes das eleições presidenciais marcadas para 27 de dezembro. O Presidente Mahamadou Issoufou não vai concorrer, pois já cumpriu dois mandatos.