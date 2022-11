Nélio dos Santos (Praia)

Nélio dos Santos nasceu no dia 23 de julho de 1976 em Bissau. É casado, pai de dois rapazes, tem dupla nacionalidade (cabo-verdiana e guineense), é jornalista da Radiotelevisão Caboverdiana afeto à Rádio de Cabo Verde (RCV) desde 1998 e, em maio de 2019, assumiu as funções de diretor da Rádio de Cabo Verde.

Aos 10 anos de idade, Nélio já fazia programas infantis na Rádio Difusão Nacional da Guiné-Bissau (RDN), onde começou a sua atividade profissional em 1994 como jornalista desportivo e onde trabalhou até 1998. Em 1995, co-fundou o canal jovem (Antena 2) da Rádio Difusão Nacional da Guiné-Bissau. Três anos depois de ter ingressado na RTC / RCV, ganhou um concurso internacional e partiu para a Alemanha para trabalhar na rádio Deutsche Welle.

Concluído o contrato, regressou à RCV em 2006 tendo assumido a edição dos principais blocos noticiosos e, entre 2009 e 2010, ascendeu à chefia de informação da Rádio de Cabo Verde.

Como repórter tem feito a cobertura de praticamente todos os processos eleitorais na Guiné-Bissau desde 1994 e de Cabo Verde desde 2000.

"Apaixonado" por temas sociais, desportivos e políticos, Nélio foi editor e apresentador do programa Grande Salto, feito em simultâneo na Televisão de Cabo Verde (TCV) e na RCV sobre a graduação do arquipélago a País de Rendimento Médio, editor e apresentador do programa Visão Global na TCV durante três temporadas consecutivas, moderador em 1998 do único debate entre os candidatos às eleições autárquicas na Praia e apresentador do debate político semanal na RCV Directo ao Ponto com os representantes das forças políticas com representação parlamentar.

Foi colaborador da Agência Lusa em Cabo Verde, da rádio portuguesa TSF, da RDP África e da RTP África.

Em 2010 recebeu o título de Cidadão Honorário da cidade norte-americana de Louisville, foi distinguido com o Diploma de Mérito pela Rádio Difusão Nacional da Guiné-Bissau e com o Diploma de Mérito "Engenheiro de Almas" pela Sociedade Guineense de Autores.

Licenciado em Jornalismo pela Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Artes da Universidade de Cabo Verde, Nélio dos Santos tem acreditação como Facilitador BRIDGE.

Em 2014 e 2019, foi observador pelo Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África (EISA) às eleições presidenciais, legislativas e assembleias provinciais moçambicanas.