Ativista Ermelinda Freitas. Jornalista Ricardo de Melo, diretor do Imparcial Fax, primeiro jornal independente na era do multipartidarismo. Assassinado em 1995. Na imagem também está Nfulumpinga Nlandu Victor, político da oposição assassinado em 2004 na capital angolana. Foi um crítico do regime do MPLA. Até agora não há esclarecimentos sobre a sua morte.