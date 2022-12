Mundial 2022: Senegal cai aos pés da Inglaterra

No segundo jogo do segundo dia da disputa dos oitavos de final do Mundial – Catar 2022, a Inglaterra derrotou o Senegal por 3 – 0, num jogo em que os ingleses foram mais eficientes. No outro jogo França eliminou Polônia.

Inglaterra vs. Senegal foi um jogo que atraiu a atenção dos amantes do futebol, tendo em conta a qualidade de futebol que a seleção senegalesa mostrou na fase de grupos. Mas, também os senegalês carregava nas costas o "fardo”, de vencedor em título da CAN.

Talvez seja por isso, que na primeira parte do confronto contra a Inglaterra, os "Leões da Teranga" entraram destemidos aparecendo mais na zona mais recuada dos ingleses.

Aos 30´minutos chegou a obrigar o guardião inglês Pickford a uma defesa apertada para evitar o golo de Boulaye Dia.

Mas, aos 38 minutos, quando os senegalês subiam com tudo para os ataque contrário, num contra-ataque rápido, Jude Bellingham (jogador do Borussia Dortmund), assiste Jordan Henderson para fazer o 1-0.

Jude Bellingham abriu a "lata", e serviu o primeiro o primeiro golo à Jordan Henderson Foto: Ulmer/Teamfoto/IMAGO

45´ + 2´ de novo [ele], Jude Bellingham rouba no meio campo, desequilibra os movimentos dos Leões indomáveis, passa a bola à Phill Foden e este faz um passe rasgado para o capitão inglês Herry Kane que na cara de Édouard Mendy, atirou forte para o segundo golo dos ingleses. Com o placard a indica 2-0, foi-se ao intervalo.

Na segunda parte, isto é, no minuto 57, Bukayo Saka sentenciou a partida, ao apontar o seu terceiro golo neste campeonato. 3 - 0 resultado final.

França 3 - 1 Polônia

No outro jogo deste domingo (04.12), a França garantiu a passagem para os quartos de final da prova. A seleção gaulesa bateu com certa facilidade a Polónia por 3-1, com bis de Kylian Mbappé (74´e 90´ +1´ e um de Olivier Giroud (44´).

Kylian Mbappé e Olivier Giroud marcadores dos três golos da França Foto: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

Com o bis deste domingo, Mbappé somo nove golos em mundiais e ultrapassa Cristiano Ronaldo (oito) e alcança Leonel Messi (9) e Eusébio da Silva (9). Por seu turno, Giroud marcou o seu quinquagésimo segundo golo na seleção francesa e tornou-se o melhor marcador de todos os tempos detonando o record que pertencia a Thrierry Henry.

Do lado polaco marcou Robert Lewandowski de grande penalidade ao apagar das luzes (90´+ 9´). O antigo goleador do Bayern de Munique regressa à casa com o saldo positivo de dois golos marcados nesta edição do mundial.

Com 34 anos, Lewandowski deixou em suspense a sua presença do mundial de 2022, que será organizado pelos Estados Unidos, México e Canadá.

"Do ponto de vista físico e desportivo, não tenho medo, mas há coisas diferentes que podem levar a que este seja o último", disse à imprensa o goleador.

Para já, França vai defrontar a Inglaterra nos quartos de final.

Jogos desta segunda-feira (05.12)

Para esta segunda-feira (05.12), estão agendados dois jogos: Japão vs Croácia (16horas do tempo Universal) e Brasil vs Correia do Sul (20 horas do tempo Universal).