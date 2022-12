Os Países Baixos derrotaram os EUA por 3-1 no primeiro jogo dos oitavos de final do Mundial 2022, este sábado (03.12). Neerlandeses vão defrontar o vencedor do Argentina-Austrália nos quartos de final.

Os Países Baixos derrotaram os EUA por 3-1, este sábado, no primeiro jogo dos oitavos de final do Mundial 2022, no Estádio Internacional Khalifa, no Catar.

Memphis Depay (10') e Daley Blind (45'+1) marcaram pelos neerlandeses na primeira parte. Haji Wright reduziu a desvantagem dos norte-americanos aos 76 minutos, mas Denzel Dumfries, aos 81, selou a vitória dos Países Baixos.

Os neerlandeses vão defrontar o vencedor do Argentina-Austrália nos quartos de final.