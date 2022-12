Marrocos perde para a Croácia

A Croácia conquistou o terceiro lugar do Mundial de futebol de 2022, repetindo o que tinha conseguido em 1998, ao bater Marrocos por 2-1, no jogo de atribuição do ‘bronze’, em Doha. Acabou a grande campanha marroquina.

Acabou em quarto lugar a epopeia marroquina no Mundial 2022. Os marroquinos perderam por 2 – 1, para a Croácia, no jogo para atribuição do terceiro e quarto lugares.

Com o quarto lugar conquistado nesta prova, a equipa africana sai de cabeça erguida, por se tornar na primeira a conseguir este feito.

E do lado croata a história repete-se 24 anos depois. É que em 1998, a Croácia conquistou o terceiro lugar ao vencer os Países Baixos (antes Holanda), pelo mesmo resultado, 2 – 1. Assim é a segunda vez que os croatas conquistam o terceiro lugar, depois de terem ficado com a segunda colocação no mundial de 2018, na Rússia.

História do jogo

O jogo começou com as equipas direcionadas para o ataque. E já dava indicações de que teríamos um grande duelo de futebol.

E logo aos 7 minutos, a castigar uma falta de Amrabatt, à entrada do meio campo contrário, os croatas, de jogada ensaiada, chegam ao golo por intermédio de Gvardiol. A assistência foi de Perisic. Era 1 – 0.

Marrocos conquista o 4º lugar Foto: JEWEL SAMAD/AFP

Só que o Marrocos não deu tempo para os croatas celebrarem o golo. Aos 9 minutos, também de uma jogada de bola parada, Ziyech coloca a bola na área croata. Há um primeiro toque do central croata, e o esférico sobra para Achrafi Dari, que atirou para o golo. Era igualdade no marcador.

Até aos 22 minutos da partida, assistiu-se um jogo repartido. Aos 23´, Modric na entrada da área de pé esquerdo obriga a uma defesa de recurso a Bounou. Cinco minutos mais tarde, Hakimi rasga pelo corredor direito e junto a linha de fundo cruza para El- Nasry que perde uma chance de colocar os "Leões do Atlas" na frente do marcador.

Aos 36 minutos de novo El Nasry volta a pregar um susto à baliza croata, ao responder de cabeça a um cruzamento de canto cobrado por Ziyech.

E como diz o adágio popular "quem não marca arriscar-se a sofrer", foi o que se viu neste jogo. Aos 42 minutos, Mislav Orsic, numa jogada de insistência croata, de bola colocada, no interior da área, faz um golaço para a Croácia. 2 -1, resultado com que se foi ao intervalo.

Na segunda parte, entrou um pouco mais forte o conjunto marroquino, mas sem muita clarividência e oportunidades dignas de realce.

Só no último minuto de compensação do jogo, mais uma vez El Nasry desperdiça mais um lance de golo. E era o fim do sonho marroquino de ficar no top 3 do mundial – Catar 2022.