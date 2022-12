Outra vez! Gana falha penálti e é eliminado

Os "Black Stars" perderam por 0-2 e voltam a falhar um penálti decisivo frente ao Uruguai. Coreia do Sul venceu Portugal por 2-1 e segue para os oitavos de final com a seleção portuguesa.

O Gana está eliminado do Mundial 2022. A seleção ganesa perdeu com o Uruguai por 0-2 e voltou a falhar um penálti decisivo frente à seleção sul-americana. Coreia do Sul vence Portugal e passa em segundo lugar do grupo H.

Gana 0-2 Uruguai

Os "Black Stars" podiam ter feito história para o continente africano. O objetivo era "vingar" a derrota nos quartos de final (desempate por grandes penalidades) do Mundial de 2010, na África do Sul. O Gana esteve a um ponto de ser a terceira seleção africana a apurar-se para os oitavos de final do Mundial 2022, um cenário que seria histórico para o continente africano.

Momento do jogo

Aos 16 minutos, Kudus isolou-se e houve um lance polémico dentro da grande área uruguaia. O avançado ganês picou a bola sobre o guarda-redes, Rochet, e parece ser derrubado pelo guardião uruguaio. Num primeiro momento, Daniel Siebert mandou seguir, mas, aconselhado pelo VAR, foi rever o lance no monitor. O árbitro alemão decidiu marcar grande penalidade para o Gana.

Minuto 21 e ironia do destino: Andre Ayew teve oportunidade de abrir o marcador e colocar o Gana com pé e meio nos oitavos de final. Em 2010, Asamoah Gyan teve a mesma oportunidade para apurar o Gana para uma inédita meia-final. Na altura, atirou a bola para a bancada. Desta vez, Ayew bateu sem confiança e praticamente à figura do guarda-redes do Uruguai. A partir daqui, o Gana veio por aí abaixo.

Darwin Nunez tenta fazer o 0-1 Foto: Amr Abdallah Dalsh/REUTERS

Só deu Uruguai

O primeiro sinal de perigo do Uruguai surgiu dos pés de Darwin Nunez. O avançado do Liverpool isolou-se e, na cara de Ati-Zigi, picou a bola por cima do guarda-redes ganês. Mas Salisu apareceu quase em cima da linha de golo para evitar o primeiro golo do Uruguai, que viria a chegar quatro minutos depois.

Aos 26 minutos, De Arrascaeta abriu o marcador para o Uruguai. Defesa ganesa a "dormir", ninguém conseguiu impedir que a bola chegasse a Luis Suárez. O veterano dominou e chutou, Ati-Zigi ainda defendeu para o lado, mas De Arrascaeta estava sozinho e empurrou a bola para o fundo da baliza.

Seis minutos depois, mais um balde de água fria para o Gana. Grande jogada coletiva do triângulo ofensivo do Uruguai, tudo ao primeiro toque, e De Arrascaeta fuzilou a baliza de Ati-Zigi.

Ronaldo "assistiu" para o golo da Coreia do Sul Foto: Pedro Nunes/REUTERS

Coreia do Sul 2-1 Portugal

Já apurada, mas com o primeiro lugar do grupo por definir, Portugal entrou com tudo. Logo aos cinco minutos, arrancada de Diogo Dalot pelo corredor direito e, já dentro da grande área, passe curto para Ricardo Horta que, de primeira, rematou para o fundo da baliza da Coreia do Sul.

Entretanto, a chama portuguesa arrefeceu e a Coreia do Sul foi subindo de rendimento. A seleção sul-coreana precisava de vencer e esperar uma derrota do Gana. Aos 27 minutos, depois de alguns avisos, a Coreia do Sul chegou mesmo ao golo.

Coreia do Sul venceu por 2-1 com um golo nos minutos finais Foto: Matthew Childs/REUTERS

Kim Young-Gwon aproveitou uma defesa incompleta de Diogo Costa e, com um toque subtil, empatou a partida.

Ainda na primeira parte, Diogo Dalot, Vitinha e Cristiano Ronaldo tiveram oportunidades para voltar a colocar Portugal em vantagem no marcador, mas muita displicência portuguesa na hora de fazer o golo.

Dramático

Quando parecia que a Coreia do Sul estava eliminada, Son, a estrela da seleção, correu como nunca, assistiu Hwang Hee-Chan, e fez o golo da vitória e do apuramento sul-coreano! Mundial impróprio para cardíacos!