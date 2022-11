Mundial 2022 | Grupo F: Marrocos e Croácia anulam-se

Empate a zero entre duas seleções que se equilibraram muito em campo. O continente africano continua sem ganhar e sem marcar um golo no Mundial do Catar.

No jogo inaugural do grupo F, Marrocos e Croácia empataram a zero. O continente africano continua sem marcar um golo no Mundial 2022 (Senegal 0-2; Tunísia 0-0 Dinamarca). O jogo foi equilibrado e ambas as equipas tiveram oportunidades para marcar.

Primeira parte

Grande entrada em jogo da seleção marroquina. Desde cedo pressionou muito a linha intermediária da Croácia, cortando linhas de passe a homens como Modric, Brozovic e Kovacic. A seleção croata teve mais posse de bola, apesar de pouca eficácia. O maior lance de perigo surgiu em cima do intervalo, com Vlasic a aparecer na cara de Bono, mas o guardião marroquino impediu o golo.

Marrocos esperou sempre sair em contra-ataque e com muita velocidade pelas subidas dos "asas" Hakimi e Mazraoui (até sair lesionado aos 60 minutos), mas faltou sempre decidir bem na frente. Boufal e Ziyech estiveram bem no um para um, mas não conseguiram finalizar bem as incursões ofensivas.

Noussair Mazraoui saiu lesionado na segunda parte Foto: Odd Andersen/AFP

Mais do mesmo

Na segunda parte, Marrocos continuou a pressão alta e a Croácia com dificuldades em sair com bola curta desde trás. A única diferença para a segunda parte foi que a seleção marroquina rematou à baliza e podia ter marcado por duas vezes. Marrocos, mesmo mantendo a pressão no meio-campo, baixou as linhas e saiu ainda com mais força para o contra-ataque. Livakovic esteve seguro na baliza croata.