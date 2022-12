Mundial 2022: Final frentética entre Argentina e França

É um jogo que coloca "mano a mano", duas equipas que buscam pelo terceiro canecão em mundiais. A Argentina venceu o primeiro título mundial em 1978, prova da qual foi anfitriã. Oito anos mais tarde, isto é, em 1986, os "los manos”, voltaram a repetir a proeza – ganhando o seu segundo título, competição realizada no vizinho México.

De lá para cá, a seleção de Leonel Messi e companhia está uma autêntica travessia ao deserto. Em 1990 e 2014, os argentinos foram finalistas vencidos, no estádio Olímpico de Roma, na Itália e no Maracanã, no Brasil.

Por seu turno, os franceses – campeões em título, depois da proeza de 2018, na Rússia, procuram este domingo (18.12), o terceiro troféu mundial. A primeira vez que "os gauleses" foram coroados com o mais importante canecão do futebol mundial, foi em 1998, no Stade de France, na cidade de Saint-Denis – arredores de Paris.

Os franceses venceram o mundial de 1998 Foto: Stewart Kendall/Allstar/Mary Evans/imago

Se os franceses conseguirem revalidar o título mundial, este domingo (18.12) juntar-se-ão, aos feitos já alcançados por Itália em (1934 e 1938) e o Brasil (1958 e 1962).

Argentina vs. França será dirigido pelo árbitro polaco Szymon Marciniak, de 41 anos de idade. Marciniak é árbitro FIFA desde 2011, tendo se estreado como profissional em 2009, no campeonato polaco.

Confrontos diretos

Argentina – França defrontaram-se três vezes em mundiais. O primeiro confronto foi no grupo 1 do mundial de 1930, vitória argentina por 1 – 0, com golo de Luis Monti.

As duas formações viriam a cruzar caminhos mais de quatro décadas depois, em mais uma prova do mundial. Estávamos no ano de 1978, a contar para igualmente o primeiro grupo daquele mundial.

2 – 1 foi o resultado final, a favor dos argentinos. Daniel Passarella e Leopoldo Luque marcaram para a Argentina e Michel Platini fez o único tento francês.

E o mais recente embate entre os dois conjuntos foi nos oitavos de final do último mundial – 2018, com vitória francesa por 4 – 3. Antoine Griezmann, Benjamin Pavard, Kylian Mbappe (2), marcaram para os gauleses e Angel Di Maria, Gabriel Mercado e Sergio Aguero para a Argentina.

Curioso ou não é que muitos dos participantes do último confronto voltam a cruzar caminhos neste domingo. Quem vencerá desta vez? Isso é o que vamos saber hoje.

Percursos das equipas até a esta final

Quem não se lembra daquele "susto” saudita sobre os argentinos na primeira jornada do grupo C, deste mundial? É caso para dizer que os argentinos entraram na prova com pé esquerdo. Mas, depois tiveram que apertar o cinto para seguir à frente do grupo até chegar à final. As estatísticas indicam que foi a única derrota da Argentina nos últimos 42 jogos por si realizados.

Argenntina vs. México Foto: Juan Mabromata/AFP/Getty Images

Ainda na fase de grupos, a Argentina bateu México por 2 – 0 e Polónia pelo mesmo resultado.

Nos oitavos, Leonel Messi e companhia bateram Austrália por 2 – 1, para nos quartos de final ultrapassar os Países Baixos por 4 – 3 nas grandes penalidades depois de um empate a dois (2), no tempo regulamentar e no prolongamento.

Mbappé e Giroud carregaram os franceses até a final Foto: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

Nas meias finais, a "vítima” argentina foi a Croácia (terceiro classificado deste mundial), ao perder por 3 – 0.

A França de Kylian Mbappé e companhia esteve inserida no grupo D deste mundial, no qual, passou com alguma facilidade ao vencer no primeiro jogo a Austrália por 4 – 1, depois 2 – 1 contra a Dinamarca e perdeu na última jornada do grupo para a Tunísia por 1 – 0.

Nos oitavos de final, os franceses eliminaram a Polónia por 3 – 1, para depois derrubarem a Inglaterra por 1 – 2, nos quartos e nas meias finais afastaram o Marrocos por 2 – 0.

Leonel Messi ou Kylian Mbappé?

O jogo de hoje tem outros aperitivos para além de ser uma simples final do mundial. As atenções também estarão voltadas para o astro argentino – Leonel Messi e o "coqueluche” francês Kylian Mbappé.

Este será o "adeus" de Leonel Messi em mundiais, em que o artilheiro argentino pretende fechar em grande - chave de ouro. Esta será a 26ª partida em campeonatos do mundo para Messi, ultrapassando Lothar Matthäus. Em caso de vitória da Argentina, Messi poderá também bater mais um recorde – 17 vitórias em mundiais, podendo alcançar o feito Miroslav Klose (alemão).

Leonel Messi fechará com a chave de ouro? Foto: DYLAN MARTINEZ/REUTERS

Por outro lado, caso vença esta final – Leonel Messi torna-se-á no primeiro jogador da história do campeonato do mundo a vencer duas vezes a Bola de Ouro adidas, depois do mundial do Brasil em 2014.

Enquanto isso, Mbappé com apenas 23 anos, pode também fazer história esta tarde. Lembre-se que foi ele que marcou o golo da vitória francesa em 2018 sobre a Croácia. E caso marque um golo hoje, poderá ser o quinto jogador a marcar em mais de uma final do mundo depois de Vavá, Pelé, Paul Breitner e Zinedine Zidane.

O jogador do PSG, também pode não parar por ai. Se ele e Messi balançarem as redes, será a primeira vez que dois adversários que jogam em mesmo clube vão fazer numa final do campeonato do mundo, sendo que a última vez que isso aconteceu foi em 1974, quando Paul Breitner e Gerd Müller, que jogavam no Bayern de Munique, marcaram pela Alemanha Ocidental.

Outras estatísticas entre Messi e Mbappé

Mbappé ou Mess? Foto: Stefan Matzke/sampics/picture alliance

Leonel Messi vai realizar hoje a sua 17a partidas pela seleção da Argentina, das quais já marcou 96 golos. Ao todos soma 105 vitórias, 39 empates, 27 derrotas.

Kylian Mbappé vai realizar hoje a sua partidas 66, com um saldo de 33 golos, 39 vitórias, 16 empates, 10 derrotas.

Em campeonatos do mundo

Mbappé tem até aqui 13 jogos realizados em mundiai, dos quais marcou 9 golos, duas assistências, 11 vitórias, um empate, uma derrota, enquanto isso, 25 jogos para Leonel Messi, 11 golos, 8 assistências, 16 vitórias, 4 empates, 5 derrotas.