O momento do jogo. Aos 11 minutos, Davies teve oportunidade de marcar o primeiro golo de sempre da seleção do Canadá na fase final de um Mundial de futebol. Mas Courtois defendeu o penálti do jogador do Bayern Munique. No entanto, o a seleção canadiana pode-se queixar do árbitro da Zâmbia, Janny Sikazwe. Não marcou dois penáltis. Batshuayi fez o golo da vitória belga.