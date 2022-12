Mundial 2022: Croácia apurada para as meias-finais

Após empate a uma bola no prolongamento, a seleção croata venceu por 4-2 no desempate por grandes penalidades.

A Croácia está apurada para as meias-finais do Mundial 2022. Os vice-campeões do mundo venceram o Brasil no desempate por grandes penalidades e vão defrontar a seleção vencedora do encontro entre Países Baixos e Argentina.

Croácia "arrumadinha"

A qualificação brasileira para as meias-finas do Mundial foi tudo menos um passeio por Al Rayyan. Muito por culpa da seleção croata, vica-campeã do mundo, e que adotou uma postura tática que incomodou e muito a seleção brasileira.

O maior destaque vai para o comportamento coletivo dos croatas. Defender em bloco e dar a bola ao Brasil poderia ser o mais comum a fazer, mas a seleção croata caiu em cima do Brasil e incomodou muito a saída curta dos canarinhos.

Neymar e Modric disputam a bola Foto: Pavel Golovkin/AP/picture alliance

Brozovic, Kovacic e Modric controlaram em absoluto o meio-campo e ditaram um ritmo de jogo croata que impediu praticamente qualquer inspiração brasileira.

Brasil regressou com tudo

Estrategicamente ou não, a Croácia baixou as linhas e deu a iniciativa de jogo ao Brasil. Não esquecer que as duas seleções chegaram a este jogo em momentos distintos de recuperação física. O Brasil goleou a Coreia do Sul e teve tempo para poupar alguns jogadores nos oitavos de final, enquanto que a Croácia teve de jogar 120 minutos - mais grandes penalidades - para eliminar a "teimosa" seleção japonesa.

Livakovic defendeu tudo no tempo regulamentar Foto: Petr David Josek/AP/picture alliance

A seleção brasileira entrou com tudo no segundo tempo e somou várias oportunidades de golo. Mas os remates do Brasil encontraram sempre um muro: Livakovic. O guarda-redes croata, o herói frente ao Japão, defendeu com a mão, o pé, o peito. Foi um verdadeiro tiro ao alvo à baliza croata.

Tite, selecionador brasileiro, mexeu na equipa, ao lançar Rodrygo e Antony para os lugares de Vinicius Junior e Raphinha. A intenção era clara: refrescar as "asas" brasileiras e não deixar que o ritmo ofensivo diminuísse para evitar qualquer reação da Croácia.

Neymar apareceu

Já no prolongamento, o Brasil evitou surpresa e venceu o jogo. Quando a partida parecia "fechada", com a Croácia a querer travar o Brasil para decidir o apuramento no desempate por grandes penalidades, era preciso haver um rasgo de magia. E foi o que aconteceu.

O golo de Neymar Foto: Martin Meissner/AP/picture alliance

Ao minuto 105+1, Neymar começou a jogada, tabelou com Rodrygo e depois, com Lucas Paquetá, entrou na área, aguentou a carga de Sosa, fintou Livakovic e fuzilou a baliza da Croácia. O camisola 10 volta a ser determinante para a seleção brasileira.

Croácia não desistiu

Quando a vitória do Brasil parecia fechada, eis que surge o golo do empate da Croácia.

Petkovic empatou para a Croácia aos 117 minutos Foto: Manu Fernandez/AP/picture alliance

Aos 118 minutos, arrancada de Orsic, cruzamento para a área, e no único remate que fez à baliza, a Croácia fez o 1-1, autoria de Petkovic. Final de prolongamento dramático, onde Livakovic teve ainda tempo de travar - pela décima vez - um golo do Brasil nesta partida.

No desempate por grandes penalidades, a Croácia levou a melhor (4-2) e está nas meias-finais do Mundial 2022.