Mundial: Árbitra Stéphanie Frappart entra para a história

Árbitra francesa de 38 anos vai arbitrar esta quinta-feira o Costa Rica vs. Alemanha, da 3ª jornada do grupo E. Stéphanie Frappart será a primeira mulher a comandar um jogo num Mundial de futebol masculino.

Um nome feminino que entra para a história do futebol masculino e logo na maior competição do desporto-rei: Stéphanie Frappart.

A árbitra francesa foi anunciada pela FIFA para arbitrar o jogo desta quinta-feira (1.12) da 3ª jornada do grupo E do Mundial 2022, entre a Costa Rica e a Alemanha.

A escolha foi confirmada pela organização do torneio e vai dar a oportunidade à árbitra de 38 anos de fazer história.

Momento histórico no Catar

Stéphanie Frappart vai liderar um trio inédito juntamente com a brasileira Neuza Back e a mexicana Karen Medina, como assistentes.

Stéphanie Frappart foi quarta árbitra no jogo entre México e Polónia Foto: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Frappart já tinha participado em dois jogos da fase de qualificação para o Mundial e já se estreou na equipa de arbitragem no Catar como quarta árbitra no empate entre México e Polónia (0-0), na primeira jornada do grupo C, tornando-se também a primeira mulher a exercer esta função num Mundial masculino de futebol.

Frappart chega a este Mundial do Catar com experiência relevante em grandes jogos. Em novembro, arbitrou um jogo da Liga dos Campeões entre o Real Madrid 5-1 Celtic, no Estádio Santiago Bernabéu.

A francesa já apitou também outro duelo da prova milionária, entre Juventus e Dínamo Kiev, em dezembro de 2020.

É a revolução em marcha no futebol, numa estreia que é duplamente simbólica, num Mundial que ocorre no Catar, um país onde as mulheres têm ainda um papel secundário na sociedade.