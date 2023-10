Multidão invade aeroporto na Rússia à procura de israelitas

Pelo menos 60 pessoas foram detidas e mais de 20 ficaram feridas no domingo à noite, num aeroporto da República do Daguestão, no sul da Rússia, invadido por uma multidão que procurava israelitas e judeus.

Uma multidão violenta invadiu o aeroporto de Makhachkala, no Daguestão, na noite passada, depois de se ter espalhado a notícia de que um avião estava a chegar de Israel. Centenas de pessoas tomaram conta do aeroporto e da pista de aterragem após apelos na plataforma de mensagens Telegram para se dirigirem ao aeroporto antes da chegada de voos provenientes de Israel e revistarem aviões à procura de israelitas e judeus, num protesto contra o conflito entre Israel e o braço armado do movimento Hamas.

De acordo com meios de comunicação social russos, a multidão gritou palavras de ordem antissemitas e tentou invadir um avião proveniente de Telavive. Vídeos publicados nas redes sociais mostram manifestantes a arrombar as portas do terminal, alguns a correr para a pista e outros a quebrar as barreiras de controlo.

Segundo a agência de notícias TASS, duas das vítimas registadas nos tumultos estão em estado crítico e outras dez sofreram ferimentos ligeiros.

Entre os feridos contam-se nove polícias, dois dos quais foram hospitalizados, segundo o Ministério do Interior local, que acrescentou terem sido identificados mais de 150 participantes nos tumultos.

As forças de segurança conseguiram evacuar o aeroporto após várias horas de agitação. A Agência Federal de Transportes Aéreos ordenou inicialmente o encerramento do aeroporto até 6 de novembro, mas mais tarde disse que a medida só se aplicaria até esta terça-feira (31.10).

Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas na invasão do aeroporto de Makhachkala Foto: AP/picture alliance

Tumultos condenados

A comissária russa para os Direitos Humanos, Tatiana Moskalkova, afirmou que "os acontecimentos no aeroporto têm claramente por objetivo incitar ao ódio étnico e podem conduzir a graves violações dos direitos humanos".

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, condenou igualmente os tumultos e atribuiu as ações dos manifestantes ao "antissemitismo e ao ódio russo contra outras nações", que disse ser "sistemático" e "profundamente enraizado".

Os EUA já tinham tornado pública a sua posição sobre os acontecimentos: "Os Estados Unidos condenam veementemente as manifestações antissemitas no Daguestão, Rússia", escreveu a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Adrienne Watson, na rede social X (antigo Twitter), no domingo.