Mulheres arriscam a vida para encontrar ouro no Senegal

Bantako, uma pequena aldeia senegalesa, descobriu ouro em 2008. Muitas mulheres viajam dos países vizinhos para trabalhar no local, mas são frequentemente vítimas de exploração sexual e de violência de género.

Quando, no ano passado, Aminata Balde deixou a Guiné para trabalhar como garimpeira no Senegal, tinha grandes esperanças de regressar a casa, para junto dos filhos, antes da estação das chuvas deste verão.

Mas agora, apesar de trabalhar oito horas por dia sob um calor abrasador, os seus ganhos podem não ser suficientes para pagar a viagem de regresso à Guiné.

Aminata é uma das muitas mulheres que trabalham na mina senegalesa de Bantako.

Regressar à família de mãos vazias não é uma opção.

"Estou preocupada. Às vezes apetece-nos chorar", diz Aminata Balde, com um lenço amarelo vivo enrolado no rosto.

"Deixei os meus filhos e vim trabalhar para aqui na extracção de ouro, sem saber exatamente quando poderei voltar."

Foto: Maria Gerth/DW

Qual é o grau de dificuldade do trabalho mineiro?

A mina de Bantako estende-se por centenas de metros. Pilhas de pedras brancas e ofuscantes contrastam com linhas de buracos negros, escavados até 50 metros de profundidade.

As tarefas de Aminata Balde consistem principalmente em retirar sacos de pedra dos poços com um guincho de metal.

As pedras têm depois de ser selecionadas de acordo com o seu potencial conteúdo em ouro, antes de serem esmagadas em pó - um trabalho extenuante, mas que tem o potencial de proporcionar ganhos muito superiores aos rendimentos obtidos com a agricultura tradicional.

"Por vezes, doem-me os ombros, dói-me o corpo todo, sofro de dores musculares toda a noite", disse à DW Ousseynou Ba, um mineiro de Tambacounda.

"Mas, de manhã, não tenho tempo para descansar, tenho de recomeçar a minha rotina para poder alimentar os meus filhos."

Voltar à agricultura não é uma opção para Ousseynou.

"Na agricultura, é preciso comprar sementes, adubos, herbicidas - nem vale a pena tentar", diz.

Só um grama de ouro é comprado por 30.000 francos CFA (cerca de 50 euros).

O salário médio mensal no Senegal é de cerca de 90.000 francos CFA. Encontrar um grama num dia é muito invulgar, mas acontece com frequência suficiente para que dezenas de milhares de pessoas se arrisquem.

Mais de 20 nacionalidades fazem a viagem para a região de Kedougou, no sudeste do Senegal, para encontrar trabalho nas minas.

As pedras têm de ser seleccionadas de acordo com o seu potencial teor de ouro - antes de serem trituradas em pó. Foto: DW/F. Annibale

Mulheres em risco de exploração

Kedougou, que faz fronteira com o Mali e a Guiné, tornou-se um destino importante para a corrida ao ouro que está a acontecer na África Ocidental.

Isto atraiu negócios para a zona - mas também uma boa parte do tráfico, como o tráfico de droga e de seres humanos.

"As mulheres são muito vulneráveis dentro e à volta das minas", explicou Aliou Bakhoum, director da ONG La Lumiere.

"A violência baseada no género está presente e há também a exploração sexual de raparigas, especialmente de países estrangeiros como a Nigéria."

A organização de Bakhoum dá abrigo a raparigas vítimas de tráfico e ajuda-as a regressar ao seu país de origem.

"Uma delas está grávida", disse Aliou Bakhoum, apontando para a zona de dormir do abrigo.

"Temos raparigas com 12 anos que foram obrigadas a prostituir-se", disse.

"E depois há também as doenças, as doenças sexualmente transmissíveis, o VIH, etc.".

Foto: Maria Gerth/DW

Trabalhar durante a gravidez

No hospital de Kedougou, a parteira-chefe Diabou Sissokho disse que cerca de metade das suas pacientes trabalham nas minas.

As mulheres são normalmente encaminhadas para aqui devido à falta de material e de conhecimentos nos centros de saúde locais.

Muitas trabalhadoras do sexo ou mineiras vêm com gravidezes tardias ou indesejadas. Outras mulheres e os seus bebés estão em perigo devido à falta de cuidados pré-natais.

"Elas estão a fazer um trabalho pesado. Por vezes, há riscos de nascimentos prematuros", explica Diabou Sissokho, que tem estado a trabalhar numa fila de mulheres à porta do seu escritório.

Embora alguns locais de extração mineira proíbam as mulheres de trabalhar durante a gravidez, a regra nem sempre é aplicada.

"Normalmente, as mulheres grávidas que vêm para os locais de mineração estão a lutar para se sustentar", explicou Aliou Bakhoum. "Por isso, se proibirmos alguém de trabalhar, mas não lhe dermos comida, é difícil", explicou Aliou Bakhoum.

Depois do parto, muitas regressam ao trabalho quase imediatamente, carregando os bebés às costas.

O trabalho nas minas tem o potencial de proporcionar rendimentos muito superiores aos obtidos com a agricultura tradicional. Foto: DW/F. Annibale

Falta de oportunidades de carreira

Aliou Bakhoum, da La Lumiere, salientou que as mulheres são relegadas para o trabalho de baixa escala, o que as impede de subir na hierarquia tradicional das minas.

"É raro ver uma mulher ser proprietária de uma mina", disse Bakhoum.

As organizações lideradas por mulheres estão a tentar lutar pelo seu empoderamento económico e o governo também está a tentar implementar soluções. Mas os homens dominam tanto a política como as minas, o que dificulta a mudança da situação.

Mas, até que isso aconteça, a descoberta ocasional de ouro é motivação suficiente para as mulheres continuarem a sua luta na esperança de encontrarem ouro.

Kadiatou Sidibe, que regressa a Bantako há sete anos, habituou-se ao calor e ao cansaço físico.

"Por vezes, conseguimos obter algum ouro e isso dá-nos coragem para trabalhar ainda mais", diz ela, meio sorridente, enquanto descansa à sombra.