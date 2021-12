Moçambique

"Mudar a forma de bater" para combater a insurgência em Moçambique

Além da província de Cabo Delgado, localidades em Nampula, Zambézia, Inhambane e mais recentemente no Niassa já foram alvo de investidas de insurgentes em Moçambique. No mais novo episódio do Reflexões Africanas, o sociólogo Elísio Macamo, da Universidade de Basileia, diz que a expansão dos ataques para outras províncias moçambicanas resulta de falhas na liderança.