Um muçulmano é um praticante ou seguidor do Islão ou Islamismo, uma religião baseada num livro sagrado chamado Alcorão. Muitas pessoas confundem erradamente as designações árabe e muçulmano, como se ambos os termos fossem sinónimos. No entanto, árabe é o nome dado à etnia, enquanto muçulmano se refere exclusivamente à pessoa que acredita e se identifica com a religião islâmica.