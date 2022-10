Moxico: População deposita pouca esperança no novo governador

Ernesto Muangala foi nomeado recentemente pelo Presidente da República de Angola, João Lourenço, para liderar os destinos do Moxico. Muangala foi exonerado do cargo de governador na província diamantífera da Lunda Norte, que administrou durante 14 anos. Tinha sido indicado em 2008 pelo então chefe de Estado, José Eduardo dos Santos.

Poucas são as esperanças depositadas no novo governador, visto que a anterior província não conheceu avanços significativos, receia o ativista Nelson Mucazo.

"Além de não ter feito quase nada na província onde ficou 14 anos, é um mini ditador. E não só, há muitas situações de perseguições de pessoas que são contra as posições do Governo dele. Nós aqui no Moxico não queremos uma pessoa como ele. Apesar de ser a vontade do governo do MPLA, tem de respeitar que no território vive o povo. O Presidente da República deve saber que não é qualquer pessoa que tem de enviar para cá", argumenta Mucazo.

Em declarações à DW África, a estudante universitária Justina Lupito também manifesta a sua indignação.

"Sinceramente tinha a expectativa de que fosse um jovem daqui, que sabe dos nossos problemas. Que viveu a sua carreira política cá no Moxico, que ocupou vários cargos como líder e que governasse. Já passaram por aqui dois mais velhos que muito deixaram a desejar. Esperava que fosse um sangue novo com uma perspetiva de vida diferente para alavancar o Moxico."

"É normal que existam contestações"

O politólogo Pedro Caiombo não estranha a rejeição do novo governador por parte dos cidadãos, por causa dos seus feitos.

"É normal que existam estas contestações, é normal que os cidadãos não o queiram. É normal que alguns cidadãos, olhando para a atuação do agora governador do Moxico nas vestes de governador da Lunda Norte, possam sentir-se traídos pelo Presidente da República, que durante a campanha eleitoral prometeu muitas outras coisas. As pessoas agora começam a ver que possivelmente o Moxico possa não avançar tendo Ernesto Muangala como governador".

Ernesto Muangala, médido de profissão, de 61 anos, foi diretor provincial de Saúde no Moxico, de 2007 a 2008, tendo rumado depois para o cadeirão máximo na província vizinha da Lunda Norte.