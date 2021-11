O Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe – Partido Social Democrata (MLSTP-PSD) é um dos principais partidos políticos de São Tomé e Príncipe. O seu presidente é Aurélio Martins desde 2011.

O partido, na altura conhecido como Comité pela Libertação de São Tomé e Príncipe (CLSTP), foi fundado em 1960, por Aurélio Martins, como um grupo nacionalista contrário ao império colonial português. Em 1961 uniu-se à Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas (CONCP), juntamente com outros grupos comunistas e socialistas, na tentativa de derrubar o domínio colonial em África. Depois da Independência em 1975, Manuel Pinto da Costa assume o caqrgo de Presidente e Miguel Trovoada de Primeiro Ministro. Na altura, o MLSTP era a única agremiação partidária legal no país. Em 1990, o partido é reformulado para Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe – Partido Social Democrata (MLSTP-PSD). É atualmente uma força partidária de esquerda ou centro-esquerda, com representação parlamentar.