Mourinho despedido do Manchester United

O Manchester United anunciou esta terça-feira (18.12) o afastamento do treinador José Mourinho, de 55 anos, depois de um início de época desastroso.

"O Manchester United anuncia que o treinador José Mourinho deixou o clube com efeito imediato", refere um curto comunicado na página online. "Gostaríamos de agradecer-lhe pelo tempo em que esteve no Manchester United e desejar-lhe sucesso no futuro".

O Manchester United teve o pior início de época em quase três décadas. O clube está em sexto lugar na tabela da Premier League, com 26 pontos em 17 jogos. Está a 19 pontos do líder da tabela, o Liverpool. O anúncio do afastamento de Mourinho segue-se à derrota por 3-1, no domingo (16.12), dos "red devils" frente aos rivais dos "reds", comandados pelo alemão Jürgen Klopp.

Mourinho estava no Manchester United desde 2016. Logo na primeira época venceu a Liga Europa e a Taça da Liga. Na época passada, conquistou a Taça de Inglaterra.

O Manchester United não divulgou o sucessor de Mourinho. Referiu apenas que "será nomeado um treinador provisório até ao final época enquanto o clube conduz um processo de recrutamento para um novo treinador a tempo inteiro."