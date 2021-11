Mouammar Kadhafi ou Muaammar Abu Minyar al-Gaddafi foi um militar, político, ditador e chefe de Estado da Líbia entre 1969 e 2011.

Mouammar Kadhafi chegou ao poder em 1969, através de um golpe de estado, assumindo as funções de Chefe de Estado até 1977, quando renunciou à liderança do Conselho do Comando Revolucionário da Líbia e assumiu-se uma figura simbólica do Governo, embora com poderes executivos. Depois de chegar ao poder em 1969, aboliu a constituição líbia de 1951. Durante o seu governo, a Líbia viveu períodos de forte crescimento económico, embora abalada por sanções ocidentais. Devido às receitas do petróleo, Kadhafi sustentou vários programas sociais que acabaram por dar à Líbia um dos maiores Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do continente africano. Seis dias após a captura de Saddam Hussein por tropas americanas em 2003, Mouammar Kadhafi anunciou que o seu Estado abdicava de todos os programas de construção de armas de destruição maciça. Em fevereiro de 2011, durante a Primavera Árabe, eclodiram na Líbia vários protestos que exigiam a saída de Kadhafi do poder. O líder respondeu com violência, dando origem a uma violenta guerra civil. Durante o conflito, foi acusado de cometer vários crimes contra a humanidade, tendo-lhe sido emitido um mandado de prisão pelo Tribunal Penal Internacional. Em agosto de 2011, tropas do Conselho Nacional de Transição (CNT) atacaram e conquistaram a capital Trípoli colocando Kadhafi em fuga. A 20 de outubro, após 8 meses de guerra, o ex-líder foi capturado e morto na cidade de Sirte por simpatizantes do CNT.