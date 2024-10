Morte de Elvino Dias: "Ato covarde e hediondo"

Moçambique acordou, este sábado (19.10), em choque com a notícia do assassinato do advogado do candidato presidencial Venâncio Mondlane, Elvino Dias e também do mandatário do partido PODEMOS, Paulo Guambe.

A polícia moçambicana confirmou ao final da manhã deste sábado que a viatura em que seguiam os dois cidadãos foi "emboscada" e que um terceiro ocupante ficou ferido.

"Foram abordados e bloqueados por duas viaturas ligeiras de onde desembarcaram indivíduos que, munidos de armas de fogo, fizeram vários disparos que provocaram ferimentos e a morte dos indivíduos acima identificados", disse à Lusa o porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) da cidade de Maputo, Leonel Muchina.

Segundo o porta-voz da PRM, as vítimas tinham estado a confraternizar num mercado de Maputo, tendo ocorrido "supostamente" uma "discussão derivada de assuntos conjugais", de onde "posteriormente terão sido seguidos".

"Naturalmente que condenamos o crime hediondo e garantimos que estamos a tomar todas as medidas conducentes ao esclarecimento do caso", disse Leonel Muchina.

Na sua página da rede social Facebook, Venâncio Mondlane lamentou o sucedido.

Também numa nota divulgada no Facebook da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) e assinada pelo seu líder Ossufo Momade, o partido repudia “este ato de violência brutal que resultou na perda irreparável de dois cidadãos que, de forma distinta, contribuíam para a promoção do Estado de Direito Democrático em Moçambique”.

O assassinato de Elvino Dias e Paulo Guambe é “uma afronta direta aos princípios fundamentais de respeito à vida e à dignidade humana, valores que todos devemos proteger”, acrescenta.

"É um crime de Estado"

Em reação ao sucedido, o coordenador da Rede Moçambicana dos Defensores de Direitos (RMDDH) disse à DW que o assassinato de Elvino Dias "um crime de Estado" e "um ataque também ao candidato Venâncio Mondlane".

"É uma tentativa de silenciar Venâncio Mondlane e o povo moçambicano que está a dizer que chega de injustiça eleitoral" e "se está a preparar para segunda-feira lutar pacificamente pela justiça eleitoral".

Sobre o silêncio das autoridades, Nuvunga diz que "devem ainda estar a concertar sobre quem vai falar". "O objetivo é intimidar e silenciar o povo", disse.

"Lutaram pela verdade eleitoral"

Também em entrevista à DW, o investigador e analista moçambicano Salvador Forquilha afirma que este é "um ato, a todos os níveis, condenável" e que “o país se deve movimentar no sentido de garantir que nunca mais volte a acontecer".

Para Salvador Forquilha, Elvino Dias e Paulo Guambe "representam cidadãos que lutaram pela verdade eleitoral, num momento em que o país está num processo eleitoral com problemas sérios de credibilidade".

Questionado sobre se estas mortes podem resvalar em violência no país, o Forquilha diz que é "muito incerto e extremamente perigoso".

"O Estado tem uma grande responsabilidade para garantir que a situação não resvale para violência descontrolada", entende o analista, que acrescenta que “há um potencial de violência que se desenha" e a "receita para a solução é que o próprio regime e instituições funcionem".

"Ato covarde e hediondo"

Num comunicado enviado à imprensa, a Associação Moçambicana de Juízes, classifica o homicídio de Elvino Dias como um "ato covarde e hediondo", que "representa um ataque não apenas à vida de um profissional dedicado, mas também à própria justiça e ao Estado de Direito em Moçambique".

"O doutor Elvino Dias era um defensor incansável da legalidade, conhecido pelo seu compromisso com a defesa dos direitos humanos e a justiça social. A sua morte não deve ser vista como um facto isolado, mas como um sinal alarmante das crescentes ameaças que pairam sobre os operadores do Direito em nosso país", lê-se no comunicado.

A associação dos juízes moçambicanos acrescenta que "não pode e não ficará indiferente a este crime", exigindo das autoridades "uma investigação célere, imparcial e rigorosa, que traga à luz os responsáveis por este assassinato e os leve a barra da justiça".

"Este crime, tal como outros atentados contra advogados e magistrados, visam enfraquecer o sistema judicial e intimidar aqueles que, com coragem e firmeza, se levantam em defesa dos direitos dos cidadãos", lê-se.

Já o Consórcio Mais Integridade fala de um “vil e bárbaro assassinato e insta as autoridades para que, este crime seja urgentemente esclarecido e os seus atores materiais e morais sejam responsabilizados”.

Em comunicado, a plataforma de observação eleitoral escreve que o assassinato do Elvino Dias e Paulo Guambe representa "um ato de intimidação de todos os que reivindicam a transparência e a verdade nas eleições de 2024”.

"Em democracia, não há lugar para assassinatos com motivações políticas", diz UE

Já a União Europeia escreve, em comunicado, que "em democracia, não há lugar para assassinatos com motivações políticas".

“A União Europeia apela a uma investigação imediata, exaustiva e transparente que leve a tribunal os responsáveis por este crime ultrajante, esclareça as circunstâncias em que ocorreu e aguarda com expetativa as reações do Governo moçambicano”, lê-se no documento.

A União Europeia nota ainda que "estes acontecimentos ocorrem na sequência de notícias preocupantes sobre a dispersão violenta de apoiantes no rescaldo das eleições da semana passada".

“A UE apela à máxima contenção de todos e ao respeito pelas liberdades fundamentais e pelos direitos políticos. Além disso, é crucial que sejam tomadas medidas firmes de proteção de todos os candidatos neste período pós-eleitoral”.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal também reagiu, condenando liminarmente os assassinatos.

"Portugal condena liminarmente os assassinatos do mandatário do Podemos Paulo Guambe e do advogado Elvino Dias", lê-se na mensagem publicada na rede social X (antigo Twitter).

"O povo moçambicano exerceu legitimamente o seu direito de voto. Fazer jus à sua maturidade cívica implica garantir o caráter pacífico e ordeiro do processo subsequente", acrescenta a publicação.

Na sua página do Facebook, o ativista angolano Nuno Dala lamentou também o sucedido.

Em atualização