Morte de ativista em Bissau traz à tona fragilidades do sistema de saúde

Na Guiné-Bissau continua aceso o debate sobre a "ineficácia" do serviço nacional de saúde do país, depois da morte do ativista Bernardo Catchura, de 39 anos, há quase uma semana.

A fragilidade do sistema é reconhecida por todos, mas não são ainda conhecidos planos para reverter a situação que vem de há muito.

O presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis (RENAJ), Seco Duarte Nhaga, mostra-se revoltado com a situação.

"É vergonhoso para o Estado da Guiné-Bissau os cidadãos continuarem a morrer por questões básicas. Ninguém morre hoje em países minimamente organizados por falta de oxigénio, apenas na Guiné-Bissau", lamentou.

Falta de recursos humanos

O Hospital Simão Mendes nega que o ativista tenha morrido por falta de oxigénio. Segundo os responsáveis, na altura em que o ativista lá chegou, não havia espaço para mais doentes.

Entretanto o Ministério Público anunciou a abertura de um inquérito para apurar responsabilidades no caso e esta quarta-feira (03.02), a polícia deteve dois médicos, suspeitos da morte.

Profissionais de saúde no país deparam-se com falta de infraestruturas e de equipamentos essenciais

Para o médico Hedwis Martins, não há como ignorar os muitos problemas no sistema nacional de saúde da Guiné-Bissau.

"Havia um compromisso assinado relativamente à utilização de 15% no Orçamento Geral do Estado para o setor de saúde, mas até então o setor continua a receber 8, 9 e 10%. Também os recursos humanos, até então há uma escassez enorme. Além de muita incompetência de muitos, há uma escassez de uma grande parte dos técnicos que vão poder melhor ajudar e dar resposta", diz.

Segundo sistema de saúde mais frágil do mundo

Na Guiné-Bissau, há um médico por quase 6.000 mil habitantes. Muitos quadros "fogem" para o exterior. Os profissionais de saúde no país deparam-se com um problema crónico de falta de infraestruturas e de equipamentos essenciais. De acordo com as Nações Unidas, o país tem o segundo sistema de saúde mais frágil do mundo, logo a seguir à Somália.

No ano passado, a ONU alertou para o possível "colapso" do sistema com a pandemia da Covid-19. Segundo o diretor-geral do Hospital Nacional Simão Mendes, Agostinho Semedo, a greve em curso na Função Pública, a que aderiram também técnicos de saúde, não ajuda em nada a situação no terreno.

"Há greve num país em que foi declarado o estado de calamidade, em que não é possível fazer uma greve. Viram ou ouviram na comunicação social, em outros países, que os profissionais de saúde estão em greve neste período de Covid-19? Em Portugal existe? Não existe. Mas na Guiné-Bissau fazem-na porquê?", questiona.

Os profissionais exigem o pagamento de dívidas em atraso e a elaboração e aplicação do Estatuto do Pessoal de Saúde, mas ainda não chegaram a acordo com o Governo.