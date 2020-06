Morreu Pedro Lima, ator português nascido em Luanda

O ator português Pedro Lima, nascido em Luanda, foi encontrado morto na manhã deste sábado (20.06) na praia do Abano, no guincho, concelho de Cascais, segundo fonte da Autoridade Marítima Portuguesa, informam diversos média portugueses.

De acordo com o jornal "Correio da Manhã", Pedro Lima estaria desaparecido há dois dias e a sua companheira teria alertado sobre o seu desaparecimento.

A TVI, com quem o ator trabalhou ao longo de 20 anos, também publicou uma notícia a confirmar e lamentar a "partida inesperada e brutal" do ator, endereçando às família "sentidas condolências".

O canal não informou a causa da morte.

Muitas condolências

Também a Federação Portuguesa de Natação (FPN) lamentou a morte de Pedro Lima, que representou Angola nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, e nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992.

"A Federação Portuguesa de Natação endereça as sentidas condolências à família", publicou a FPN na rede social Facebook.

O Sporting Clube de Portugal publicou um comunicado manifestando o seu pesar pela morte de Pedro Lima na sua página na internet.

"Pedro Lima era um fervoroso Sócio do Sporting, sendo presença habitual no Estádio José Alvalade. Foi ainda antigo atleta Leonino na natação, chegando mesmo a representar Angola nos Jogos Olímpicos de 1988, em Seul, e de 1992, em Barcelona. Aos familiares e amigos, o Sporting endereça as mais sentidas condolências", lê-se.

Pedro Lima estava no ecrã, com o regresso da série "Espírito Indomável", com o personagem "Tristão". Ele deixa cinco filhos.

A Polícia judiciária investiga as causas e circunstâncias da morte.