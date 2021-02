Moçambique

Morreu o Chefe do Estado Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique

Morreu esta segunda-feira (08.02), em Maputo, vítima de doença, o Chefe do Estado Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), o General do Exército, Eugênio Ussene Mussa. A informação foi divulgada, em comunicado, pelo Departamento de Comunicação e Imagem do Ministério da Defesa Nacional. Eugênio Mussa foi nomeado pelo Presidente da República, na sua qualidade de Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, no dia 14 de janeiro de 2021, para assumir o cargo de Chefe do Estado-Maior General das FADM e promovido à patente de General do Exército. Eugénio Mussa substituiu no cargo Lázaro Menete e Bertolino Capitine vai ocupar o lugar de Raúl Dique. Lázaro Menete e Raúl Dique saem dos cargos de chefe do Estado Maior General e de vice-chefe pouco mais de três anos após terem assumido as funções. (Em atualização)

