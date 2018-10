Morreu Ambrósio Lukoki, histórico militante do MPLA

O histórico militante do MPLA Ambrósio Lukoki morreu esta segunda-feira (01.10), vitima de doença prolongada, noticiaram vários fontes em Angola.

Lukoki, que foi também Embaixador extraordinário e plenipotenciário de Angola na Republica Unida da Tanzânia há muito que se encontrava doente.

Ambrósio Lukoki é natural da província do Uíge e serviu como Ministro da Educação na década de 1970 antes da sua nomeação como Ministro da Informação e Cultura, além de ter sido Secretário do Bureu Político do MPLA para Informação e Propaganda.

Lukoki manteve sempre uma postura crítica face à governação de José Eduardo dos Santos. Nos últimos anos da presidência de José Eduardo dos Santos, Lukoki notabilizou-se como um dos seus mais ferozes críticos.

"Temos que acabar com José Eduardismo"

Recorde-se, que no ano passado Ambrósio Lukoki defendeu (21.11) numa uma conferência de imprensa, em Luanda, a saída de José Eduardo dos Santos da então liderança do MPLA.

Na altura Lukoki afirmou que "a verdade é que, como partido MPLA [Movimento Popular de Libertação de Angola], temos que acabar com o "José Eduardismo" para sempre".

O antigo embaixador de Angola na Tanzânia disse ainda na altura que, durante os quase 40 anos de governação, José Eduardo dos Santos só soube fazer mal ao povo e cometeu atos de corrupção e de nepotismo.

"O "José Eduardismo" é o tal reinado com absolutismo de quase 40 anos", prosseguiu o histórico membro do partido no poder desde a independência de Angola, em 1975.

Angola vive uma profunda crise financeira e cambial desde 2014 causada pela quebra nas receitas com a exportação de petróleo, situação que obrigou as autoridades a lançarem várias medidas de austeridade e de limitação no acesso a divisas nos bancos.

Ambrósio Lukoki acusou o então presidente do MPLA de não ter conseguido resolver o problema durante a presidência do país. "José Eduardo prometeu que em seis meses íamos ultrapassar a crise, porque era só um choque. Esse choque que estamos a viver até hoje", criticou na altura o histórico militante.

Em 2016, o político Ambrósio Lukoki solicitou a retirada do seu nome da lista candidata ao Comité Central no congresso ordinário do MPLA.