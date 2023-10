Moradores de Massingir anseiam por melhores condições

Em Moçambique, o distrito de Massingir realizou as suas primeiras eleições autárquicas no dia 11 de outubro. Agora, a população anseia por infraestruturas, delimitação territorial e serviços sociais melhores.

Pela primeira vez na sua história, o distrito de Massingir, localizado na zona central da província de Gaza, realizou eleições autárquicas. A votação de 11 de outubro marca o início de uma nova era para a região, que agora faz parte das 65 autarquias existentes em Moçambique.

O distrito de Massingir enfrenta vários desafios, com destaque para a necessidade de infraestruturas adequadas, delimitação territorial precisa e a oferta de serviços sociais básicos para a sua população.

Com a implementação da autarquia, os moradores locais esperam que essas questões sejam resolvidas e que a qualidade de vida melhore significativamente.

Em declarações à DW, muitos ressaltaram a necessidade urgente de investimentos em estradas, escolas e centros de saúde, para melhorar as condições de vida da população.

"Estradas e escolas", pede um morador.

"Arranjar as estradas e ruas, contratando alguns jovens e dar emprego", apela uma mulher.

Delimitação territorial

Além disso, a delimitação territorial adequada é um ponto crítico, de acordo com a opinião de outro residente John Mavava.

No entanto, o entrevistado destaca também preocupações com o nível de consciencialização da população sobre o que significa viver numa vila autárquica. Segundo ele, muitos residentes podem não estar plenamente informados sobre as mudanças que a autarquia trará para suas vidas e comunidades.

"Os primeiros anos serão um grande desafio. Tem que preparar as pessoas, porque nem entendem o que a condição de município lhes traz. Sempre haverá muitas taxas," pondera.

"E também a sensibilização sobre a delimitação de terrenos e espaços. Em certas ruas, vão ter de abater as nossas casas," acrescenta Mavava.

Com as eleições autárquicas em Massingir, a esperança é que a vida na região melhore com o apoio do governo local e a participação ativa dos cidadãos.