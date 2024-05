Mondlane excluído dos candidatos à presidência da RENAMO

O deputado Venâncio Mondlane foi excluído da lista de candidatos à presidência da RENAMO por não reunir requisitos para o cargo.

"Foi excluído o senhor Venâncio Mondlane porque não reúne requisitos, mas todos os outros que propuseram, as suas candidaturas vão ser sufragadas pelo congresso" que arranca quarta-feira, disse à Lusa, José Manteigas, porta-voz da RENAMO, sobre os nove candidatos validados.

Mais cedo, em declarações à DW, José Manteigas já havia afirmado que Mondlane não participará no congresso do partido por também não reunir os requisitos de um membro convidado.

O deputado e candidato do partido à autarquia de Maputo nas eleições de outubro passado submeteu a sua candidatura à liderança da RENAMO mesmo depois da aprovação, pelo conselho nacional do partido, do perfil de candidato que, entre outros requisitos, exige 15 anos de militância ininterrupta, o que no seu caso não se verifica.

Venâncio Mondlane apresentou, contudo, uma providência cautelar ao Conselho Constitucional (CC) exigindo a anulação deste perfil, assunto que, segundo o próprio, ainda não teve ainda desfecho.

Venâncio Mondlane à DW: "Não sou vendedor de sonhos" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Arranca, esta quarta-feira (15.05), em Alto Molócué, na província da Zambézia, o séitmo congresso da RENAMO no qual vão ser escolhidos os novos órgãos e presidente do partido, cujo mandato expirou em 17 de janeiro.

Cerca de 700 congressistas deverão eleger a nova liderança do partido, cargo para o qual concorrem Ossufo Momade, atual presidente, André Magibire, antigo secretário-geral, Anselmo Vitor, chefe do departamento de formação, Ivone Soares, deputada e antiga chefe de bancada parlamentar, e Alfredo Magumisse, membro da comissão política.

Elias Dhlakama, irmão do líder histórico do partido (Afonso Dhlakama), Juliano Picardo, presidente do conselho provincial de Tete, Pedro Murema, vogal do conselho provincial da cidade de Maputo, e Hermínio Morais, membro da comissão política também apresentaram as suas candidaturas à liderança do partido.