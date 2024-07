Momade diz que FRELIMO é incapaz de governar

O líder do maior partido da oposição em Moçambique, Ossufo Momade, disse este sábado (20.07) em Chimoio, capital provincial de Manica, que a RENAMO está firme, segura, posicionada e focada na vitória nas eleições de 9 de outubro, pois já está a divulgar os pilares que norteiam o seu manifesto.

Ossufo Momade não quis falar sobre o afastamento da Coligação Aliança Democrática (CAD) nem dos membros desertores do seu partido, pois segundo ele esses assuntos são responsabilidade dos órgãos da administração da Justiça.

Momade, que falava em Chimoio, para centenas de membros, militantes e simpatizantes da RENAMO, falou da incapacidade de governação do partido no poder, a FRELIMO. De acordo com o líder da RENAMO, a FRELIMO já não tem capacidade de gerir o país.

"Hoje temos 49 anos. Quase 50 anos, mas nada mudou. A FRELIMO não conseguiu resolver nada. O país vive de problemas que nunca acabam. Agora vem aí o [Daniel] Chapo. Será que ele é quem vai conseguir resolver? É uma pura mentira, não vai resolver nada, porque o problema não é o Chapo, o problema não é o Nyusi, o problema é do regime", frisou.

Greves e um país ingovernável

Momade apontou as greves dos médicos, professores, enfermeiros e agora a dos juízes como um dos fatores da incapacidade de gestão do partido no poder. "O governo da FRELIMO falhou e não vai conseguir de maneira alguma solucionar os problemas dos moçambicanos. Hoje, o país vive em greve", criticou.

Ossufo Momade foi recebido em Manica por um conjunto avultado de simpatizantes Foto: Bernardo Jequete/DW

"Qualquer elemento que vá dirigir a FRELIMO não vai conseguir resolver os problemas dos moçambicanos. Porque eles não estão interessados. Eles não têm condições de resolver todos os problemas que os moçambicanos têm. Estão aqui jovens, que querem emprego, querem habitação, mas eles não vão poder resolver", acrescentou.

Segundo Momade, todo o aparelho de Estado está enfermo e com problemas insanáveis. "E com todos esses problemas, será que alguém vai votar na FRELIMO, penso que não, porque todo o povo está revoltado, por isso o povo de Manica tem de unir forças para que possamos alcançar a vitória este ano e trazer de volta a alegria dos moçambicanos", reiterou Momade.

O líder da oposição explicou ainda aos presentes que iniciarão as atividades eleitorais em Nhamatanda, província de Sofala. "Quero convidar toda a população para que possa trabalhar para a nossa vitória. Porque com a RENAMO os jovens terão emprego, porque muitas empresas falidas poderão ser reativadas sem um processo burocrático", prometeu.

Momade disse ainda que o manifesto eleitoral da RENAMO espelha um pouco de tudo. "Elencamos o básico e o necessário para que possamos resolver todos os problemas que existem, por isso jovens, pais, mães, não se cansem, estamos juntos", insistiu.

"Nós sabemos o que vocês querem e necessitam. E a FRELIMO nunca vai resolver. Quem vai resolver tudo isso é a RENAMO e Ossufo Momade, por isso não se deixem enganar", sublinhou.