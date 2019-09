Moçambique: Voluntários participam na Jornada Mundial da Limpeza em Inhambane

Moçambique: Primeiro painel feito com azulejos de plástico reciclado em África

Mural com azulejos de plástico reciclado em Maputo

Este é o primeiro mural feito de azulejos com plástico reciclado em África. Um espaço que suscita a curiosidade dos munícipes. O mural foi inaugurado a 3 de outubro. Trata-se de um projeto que conta com a colaboração do Conselho Municipal de Maputo, a organização ambiental New Sigma e a Direção Nacional do Ambiente e visa sensibilizar as pessoas para a conservação do meio ambiente.