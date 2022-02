Moçambique: Violência durante greve na açucareira de Xinavane

Edifícios e monumentos históricos de Maputo

Fortaleza à beira-mar

A Fortaleza de Maputo fica em frente à Baía de Maputo. No local, consta que foi construída no séc. XVIII, num período de rivalidades entre os países europeus que disputavam a "Baía D'Lagoa", uma importante rota comercial para os países do hinterland, sem acesso ao mar. Antes chamava-se Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição.