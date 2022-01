MEDIATECA

Moçambique: Uma casa de vidro amiga do ambiente

Localizada nas imediações do Macaneta Beach Resort, no distrito de Marracuene, a casa de vidro é uma resposta ao lixo descartado no meio ambiente. O ecocentro foi construído por iniciativa da Cooperativa Ambiental Repensar, com mais de 160.000 garrafas, painéis solares e mobiliário ecológico. Em breve, abre as portas ao público e a novas ideias de sustentabilidade.