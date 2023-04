Cabo Delgado: UE sanciona pessoas e grupo afiliado do EI

O Conselho da União Europeia (UE) acrescentou à lista de sanções duas pessoas e um grupo afiliado do Estado Islâmico que estão a operar na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique.

Em comunicado, o Conselho da União Europeia (UE) anunciou que Abu Yasir Hassan e Bonomade Machude Omar estão a partir desta segunda-feira (24.04) incluídos na lista de sanções da UE pela "responsabilidade em ataques terroristas e sérios abusos dos direitos humanos”.

Na lista de sanções passa também a estar o braço moçambicano do autoproclamado Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ISIL-Mozambique, na sigla em inglês), um grupo considerado terrorista pelos Estados-membros da UE.

"As atividades que desenvolveram contribuíram para a expansão da ameaça do terrorismo em Moçambique e representam uma ameaça séria para a UE, assim como para a estabilidade regional e internacional”, acrescenta-se no comunicado.

Com estas adições há até hoje 15 pessoas associadas a grupos como o Estado Islâmico e a Al-Qaida com restrições às viagens e ativos congelados pela União Europeia. As sanções também impedem terceiros de angariarem fundos para as organizações e pessoas incluídas na lista.

A nota sustenta que decisões como a de hoje fazem parte de um esforço de Bruxelas para combater os grupos considerados terroristas e os seus afiliados regionais, como é o caso do braço do ISIL em Moçambique.