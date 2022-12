Turistas lotam praias de Inhambane para passagem do ano

O turismo moçambicano está a "respirar de alívio" nesta quadra festiva em Inhambane. Mesmo com o aumento do custo de vida, as paradisíacas praias de Vilankulo atraem centenas de turistas para a passagem do ano.

Após dois anos de pandemia de Covid-19, o turismo moçambicano está a recuperar-se aos poucos das quebras nas receitas provocadas pelas regras sanitárias impostas pelas autoridades, como medidas de prevenção do coronavírus.

Agora, mesmo com a alta taxa da inflação que está a ter impacto na vida das pessoas, a cidade costeira de Vilankulo, na província de Inhambane, continua a ser o destino turístico preferido de cidadãos de quase todo mundo.

À DW África, o presidente da Associação do Turismo em Vilankulo, Yassin Amuji, revelou que nos últimos dias a cidade recebeu, em média, mais de duzentos e cinquenta turistas por dia, e que querem começar 2023 nas praias paradisíacas de Vilankulo.

"Os voos da África do Sul têm vindo cheios e temos ainda mais dois do Zimbabué por semana. São números que mostram que Vilankulo tem sido uma referência", disse Amuji, que se mostrou satisfeito com o regresso dos turistas à cidade.

A inflação faz subir os preços dos bens essenciais com impacto direto no custo de vida dos moçambicanos. O que faz com que muitos cidadãos nacionais não consigam fazer reservas nos hotéis nem em restaurantes localizados ao longo da costa marítima.

Yassin Amuji Foto: Luciano Conceição/DW

Europeus lotam os hotéis

Paulo Muchanga, gerente de um dos estabelecimentos hoteleiros, disse à DW África que a maioria das reservas foi feita pelos europeus e africanos que escolheram passar a passagem do ano nas praias de Inhambane. "Temos a casa cheia, já não temos quartos disponíveis para a passagem do ano", sublinhou.

Melody Mukamana é um dos muitos turistas hospedados num dos hotéis da cidade a aproveitar as férias. A zimbabueana foi para Inhambane acompanhada da família para festejar o Ano Novo.

"Moçambique é um país acolhedor, por isso, sempre viemos aqui para a passagem do ano, desde 2010. Desta vez convidei as minhas amigas e seus maridos para verem a maravilha que esta região oferece", contou Mukamana, que já pensa em investir em Moçambique.

Emídio Nhantumbo, diretor provincial da cultura e turismo, disse à imprensa que o governo local espera arrecadar acima de 5 milhões de euros com o movimento dos turistas nas festividades do fim do ano.

"Esperamos que nesta passagem do ano, 2022 para 2023, possamos encaixar acima de 900 milhões de meticais. Mas ainda não sabemos ao certo o valor exato, porque vai depender de toda esta dinâmica dos turistas que vamos receber", concluiu Nhantumbo.