Moçambique: Transportadores paralisam atividade na Beira

Operadores de transporte semicoletivo de passageiros na cidade da Beira, centro de Moçambique, paralisaram esta segunda-feira (30.05) a sua atividade.

"Com o atual preço de combustíveis, não estamos a conseguir fazer o nosso trabalho. Esperamos chegar a algum consenso com o Conselho Municipal”, declarou André Botão, um dos vários transportadores que decidiu estacionar a sua viatura no terminal dos transportes interprovinciais da cidade da Beira, na província de Sofala, em jeito de protesto.

Segundo os transportadores, a paralisação dos seus meios de trabalho em várias rotas da cidade visa pressionar o governo para a aprovação de um reajuste da tarifa face ao aumento dos preços do combustível.

Paralisação obrigou munícipes a recorrerem às carrinhas de caixa aberta

"Nós hoje vamos continuar com os carros parqueados. Se não resolverem a situação, até podemos fazer isto por uma ou duas semanas", alertou Ambrósio Tomás, outro transportador.

Munícipes procuram soluções

A paralisação ocorreu em vários pontos da cidade da Beira, obrigando os munícipes, em alguns casos, a recorrerem às carrinhas de caixa aberta que acabam por levar passageiros a vários pontos do país face ao recorrente problema de transportes.

"Eles deviam continuar a negociar com as autoridades e não paralisarem a atividade. A maioria da população está desempregada e, com esta paralisação, vão complicar mais a vida das pessoas”, declarou Marcelo José, um dos munícipes afetados.

Necessidade de revisão da tarifa

No início do mês, a Associação dos Transportadores da Beira alertou sobre a necessidade de revisão da tarifa, pedindo que o preço passasse dos atuais 10 meticais (15 cêntimos de euro) para 15 meticais (23 cêntimos de euro).

O preço da gasolina subiu de 77,39 meticais (1,13 euros) para 83,30 meticais (1,22 euros) por litro

"Com o Conselho Municipal não tivemos uma solução e, por isso, os transportadores decidiram parquear os seus carros, porque não têm como trabalhar, o custo de combustível é insustentável”, frisou Américo Mussicuane, presidente da associação, em declarações aos jornalistas.

A última atualização do preço dos combustíveis em Moçambique foi anunciada em 23 de maio, com um aumento em todos produtos petrolíferos.

O preço da gasolina subiu de 77,39 meticais (1,13 euros) para 83,30 meticais (1,22 euros) por litro, o gasóleo passou de 70,97 meticais (um euro) para 78,48 meticais (1,15 euros) por litro e o gás doméstico também registou uma subida, passando de 80,49 meticais (1,18 euros) para 85,53 (1,25 euros) por quilo.

Os produtos petrolíferos à venda em Moçambique são importados por via marítima em cargueiros especiais, através de um processo centralizado por lei numa única entidade pública, a Imopetro, detida pelas distribuidoras de produtos petrolíferos que operam no país.