Moçambique: Trabalhadores relatam abusos em empresas de Tete

Faces de Tete e do carvão de Moçambique

Duzéria, a curandeira

Os habitantes do Centro de Reassentamento de 25 de Setembro, no distrito de Moatize, queixam-se de que muitos aspetos culturais não foram respeitados durante o processo de reassentamento pelas empresas mineiras. A curandeira do bairro, por exemplo, diz que no planeamento do complexo não se teve em conta a construção de uma casa para o seu espírito.