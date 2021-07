Moçambique: Suspensão do Standard Bank já prejudica clientes

A suspensão do Standard Bank do mercado cambial moçambicano está a criar enormes prejuízos aos clientes que recebem transferências bancárias em divisas. Apesar de tanto o Standard Bank como o Banco Central de Moçambiqueterem garantido que os clientes não seriam afetados pela medida, no terreno é visível o desespero.

"Estamos a ter enormes prejuízos quanto a isso e não tem sido bom para o próprio negócio. Refiro-me a gerência da própria instituição", disse à DW um dos clientes com sobressaltos no negócio. "É um transtorno enorme porque não consegui fazer a operação que eu queria".

Há clientes que já estão à espera da sua liquidez há mais de uma semana e outros já não sabem como será nos próximos dias.

A economista do Centro de Integridade Pública (CIP) Estrela Charles realizou um estudo sobre a suspensão do banco. E não tem dúvidas que esta medida está a prejudicar clientes.

"Já temos ‘rapport' de muitos clientes, não só particulares, mas também de empresas que têm reportado alguns custos. Os custos não são só financeiros, são burocráticos, de procedimento, tempo, de alguns pagamentos atrasados... São custos que podem realmente refletir naquilo que é o preço que o consumidor terá de pagar", explica Estrela Charles.

Sede do Banco de Moçambique

Bancos comerciais em dificuldades

A economista sublinha ainda que a suspensão do Standard Bank do mercado cambial está igualmente a sufocar outros bancos comerciais o que pode causar prejuízos em todo o sistema financeiro. "Alguns bancos comerciais não estão a conseguir responder de forma cabal, rápida e prática em relação a procura da moeda estrangeira para o pagamento de alguns produtos".

Estrela Charles sublinha ainda que "algumas empresas importadoras estão reféns de alguns pagamentos".

O Standard Bank possui uma quota muito elevada de movimentos de moeda estrangeira no mercado cambial em Moçambique. Por causa desta suspensão "a instituição está com a sua reputação bem manchada e levará algum tempo até que isso se resolva e não é um tempo curto", explica a economista.

E acrescenta que "um ano sem efetuar transações no mercado cambial é muito tempo e as empresas não vão tolerar esse tempo e muitas das quais vão retirar as suas contas, os seus valores para poderem movimentar".

E Estrela Charles assegura que "as empresas precisam de sobreviver este tempo todo e não vão ficar à espera que o Standard Bank resolva todos os assuntos."

O Banco de Moçambique emitiu nesta segunda-feira (12.07) um comunicado a anunciar sanções aos responsáveis máximos do Standard Bank como multas e suspensão das suas atividades.