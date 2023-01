Moçambique: Surto de cólera alastra-se a Tete

Até ao momento, as autoridades de saúde na província registaram os casos de cólera apenas na cidade de Tete. O quadro clínico dos 11 pacientes é considerado razoável e não houve casos de morte devido à doença. Aguardam-se ainda os resultados de várias amostras de casos suspeitos.

O medo da população é que o vibrião colérico circule rapidamente aumentando os casos e consequentemente colocando a província ou até mesmo o país em situação similar à que se vive, por exemplo, no vizinho Malawi.

"Receio não falta, sempre temos medo", disse um residente de Tete em declarações à DW África.

"Se calhar, é melhor começar a trabalhar agora que os casos são poucos, para evitar que o número se alastre e a coisa chegue a escalar níveis de pandemia, o que nós não queremos. Se calhar, é preciso isolar e fazer um rastreamento para perceber exatamente qual é a zona afetada e ir atrás de mais casos", sugeriu outro habitante.

Lavagem das mãos e descontaminação

Tete é a quarta província moçambicana a registar casos de cólera, depois do Niassa, no norte do país, assim como de Sofala e Zambézia, no centro. Fica na fronteira com o Malawi, país que diagnosticou um primeiro surto, no ano passado, tendo registado até agora mais de 800 mortes devido à doença.

Hélder Dombole, chefe do departamento de saúde pública nos serviços provinciais de Saúde, que confirmou o surto de cólera esta quinta-feira (19.01), informou que foi ativada uma estratégia de contenção da doença em toda a província, com maior enfoque na vigilância sanitária.

Moçambique: Pandemia da Covid-19 inspira futuros engenheiros To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Em todas as fronteiras foram colocados técnicos de saúde e ativistas comunitários que garantem a implementação do protocolo sanitário de prevenção de doenças diarreicas", explicou. "Isto inclui a lavagem obrigatória das mãos para todos os viajantes que entram ou saem do país. Colocámos também pedilúvios para a descontaminação das viaturas e peões."

As autoridades definiram como prioridade da estratégia os distritos de Moatize, Dôa, Mutarara, Macanga, Angónia e Tsangano, por estabelecerem fronteira direta com a vizinha República do Malawi.

Ao mesmo tempo, tendem a aumentar os casos ligados a doenças diarreicas, tal como as mortes por conta desta patologia. Só na primeira semana de janeiro, a província registou mais de dois mil casos de diarreias. Além disso, há também um aumento dos casos de Covid-19. Depois de um longo período sem qualquer registo, foram detetadas 49 infeções com coronavírus nas últimas duas semanas, sobretudo na cidade de Tete, de acordo com dados fornecidos pelas autoridades sanitárias.