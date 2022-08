Moçambique: Supostos rebeldes se entregam às forças governamentais em Macomia

Os homens estavam entre um grupo de 21 pessoas resgatadas nas matas durante trabalhos de clarificação do terreno em Macomia durante as "mais recentes operações das Forças Armadas de Defesa e Segurança de Moçambique", avançou à comunicação social estatal Omar Saranga, coordenador do Teatro Operacional Norte.

"Quatro jovens que estavam neste grupo prontificaram-se e disseram que eles realmente faziam parte das fileiras dos terroristas", referiu o responsável.

O grupo indicou ainda um esconderijo onde guardava quatro armas e respetivas munições, disse Omar Saranga, referindo que as forças governamentais continuam a persuadir os homens para que "deem toda a informação possível".

Para o coordenador do Teatro Operacional Norte, a atitude dos quatro homens mostra que os apelos feitos pelas autoridades para que os que integram grupos rebeldes se entreguem às Forças de Defesa e Segurançaestão a "surtir efeito".

Macomia tem sido um alvo frequente dos insurgentes (imagem de arquivo).

Aldeias e famílias

"Queremos que mais cidadãos que estão nas mãos dos terroristas entreguem-se para virem cuidar das suas aldeias e famílias", frisou Saranga, acrescentando que a ação mostra que a força moçambicana é "credível e que respeita os direitos humanos".

A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas está a ser aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

Há 784 mil deslocados internos devido ao conflito, de acordo com a Organização Internacional das Migrações (OIM), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.

Desde julho de 2021, uma ofensiva das tropas governamentais com o apoio do Ruanda, a que se juntou depois a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), permitiu recuperar zonas onde havia presença de rebeldes, mas a fuga destes tem provocado novos ataques noutros distritos usados como passagem ou refúgio temporário.