Moçambique: Sobe número de afetados pela cólera em Cabo Delgado

Anastácia Lidimba disse que na cidade de Pemba, só este sábado (04.05), deram entrada no Centro de Tratamento de Cólera 20 pacientes, subindo para 45 o número de casos detetados, após o ciclone Kenneth. O distrito de Mecúfi, que também está a ser assolado pela doença, registou duas novas entradas, totalizando sete casos.

A província conta já com dois centros de tratamento de Cólera, localizados em Mecúfi e na capital provincial, Pemba.

Falando sobre a vacina, cuja administração em Cabo Delgado estaria a ser negociada, a diretora provincial disse que o material ainda não chegou à província.

Anastácia Lidimba destacou ainda o trabalho realizado nas comunidades como sendo a chave "para a eliminação e redução de casos de diarreia e cólera. "Temos médicos, técnicos, pessoal formado e capacitado para trabalhar nas capacidades. Estamos a fazer o trabalho porta a porta, em todos os bairros de Pemba, assim como no distrito de Mecúfi", afirmou.

"Até ao momento, não temos registado nenhum caso de óbito, o que significa que estamos a fazer o tratamento a tempo e horas," salientou Anastácia Lidimba.

Cólera propaga-se através da água

Prevenção a tempo

As autoridades já tinham anunciado na segunda-feira (29.04) a reabertura do Centro de Tratamento de Cólera, recinto habitualmente instalado no pátio central do Hospital de Pemba, antecipando o eclodir de um surto.

Esta sexta-feira (03.05), foi instalado o Centro de Tratamento de Cólera da cidade de Pemba e os doentes foram transferidos para aquele local.

Foi também anunciado que estavam a decorrer contactos com parceiros para iniciar uma campanha de vacinação a administrar nos distritos de Pemba, Mecúfi, Ibo Quissanga e Macomia.

Pemba e Mecúfi não foram diretamente atingidos pelo ciclone, mas são os distritos que mais sofreram com as chuvas intensas e as inundações que se seguiram.

A cólera é frequente na época das chuvas na região e apesar de ser uma doença tratável, propaga-se através da água e de alimentos contaminados.

Fenómenos subsequentes

O ciclone Kenneth foi o primeiro a atingir o norte de Moçambique, em 24 de abril.

A tempestade matou 41 pessoas, segundo o levantamento provisório das autoridades, e afetou cerca de 166.000 pessoas.

O surto de cólera que surgiu após o ciclone Idai, em março, no centro do país, infetou cerca de 4.000 pessoas e provocou oito mortes, sendo que uma campanha de vacinação imunizou 900.000 pessoas.

Moçambique foi pela primeira vez atingido por dois ciclones na mesma época chuvosa (de novembro a abril).