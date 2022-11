Moçambique: Setor privado elogia aprovação da nova Tabela Salarial Única

Maputo tenta reorganizar comércio informal

Falta de espaço nos mercados

As mulheres ocupam o todo do comércio informal na capital Maputo. Com a ordem de deixarem os passeios, as vendedoras afirmam que a medida é boa, mas queixam-se da falta de outros espaços nos mercados. "Quando o município nos tirar daqui para o mercado, haverá confusão, porque não vamos caber", queixam-se estas três mulheres.