Moçambique: Rota terrestre potenciada para o tráfico de drogas pesadas?

Trata-se de 120 quilogramas de cocaína, tida como a maior apreensão de drogas pesadas nos últimos dez anos na região. A cocaína foi incinerada na passada sexta-feira (11.03), juntamente com mais de 300 quilos de diversas drogas, como cannabis e mandrax.

Ventura Samuel Natal, delegado provincial do Gabinete de Combate às Drogas em Inhambane, disse à DW África que "a droga que foi aprendida em Massinga era uma droga que vinha de fora, estava em trânsito".

"Há um processo que está a decorrer nos próprios órgãos da justiça, para apurar a veracidade da origem e dos supostos traficantes que movimentam estas quantidades", garante ainda.

Segundo o comandante distrital da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Massinga, Jonas Feliciano, a droga tinha como transportadores cidadãos provenientes da província da Zambézia e o destino final era a capital, Maputo, onde depois seria distribuída noutras regiões nos países vizinhos da SADC e não só.

Camião na Estrada Nacional Nº Um (EN 1), a que liga o país de ponta a ponta

"Na verdade, estamos com dez jovens detidos indiciados no crime de tráfico de drogas, isso ocorre quando se fazia transportar numa viatura com destino a Maputo vinda de Quelimane."

Polícia a fazer o seu trabalho

Um dos detidos, não confirma nem desmente que transportava cocaína, mas admite que estava no carro onde havia drogas e que teria atropelado mortalmente uma criança. O motorista, tido como chefe do grupo, terá fugido, abandonando no local os seus comparsas.

"Eu estou aqui porque subi o carro em Nicoadala (Zambézia) com destino a Maputo, quando cheguei aqui o carro bateu numa criança e depois virou, o chefe disse fica lá aqui hei-de vir, não conheço o nome dele", conta.

O delegado provincial do Gabinete de Combate às Drogas em Inhambane nega que haja no grupo de detidos especialistas na distribuição das drogas na região sul de Moçambique e afirma: "Hoje, o nosso país tornou-se um destino certo de drogas, algumas vem por aqui e outras são produzidas localmente no caso de cannabis. Também estaremos a fazer o nosso trabalho tendo em conta que é permanente e contínuo."

Na capital Maputo, um agente da polícia de trânsito foi encontrado na semana passada com mais de 40 quilos de heroína e 50 mil rands (moeda sul-africana).