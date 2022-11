Moçambique repete exame por ter matéria de ano anterior

135 mil alunos são chamados a repetir o exame de Ciências Sociais, uma vez que a primeira versão apenas continha conteúdos do ano anterior. Governo justifica com "falhas". Professores lamentam "erros atrás de erros".

Vários professores moçambicanos disseram esta sexta-feira (18.11) à agência de notícias Lusa que o exame de Ciências Sociais da 7.ª classe será repetido, porque apenas continha, por erro, conteúdos do ano anterior.

"Infelizmente, são erros atrás de erros. Estão a naturalizar-se os erros na educação e isso é preocupante, porque estamos a falar de exames nacionais", disse um dos professores, falando no anonimato.

Um outro professor avançou que a repetição da prova também se deve ao incumprimento da matriz que devia nortear a elaboração do exame, emitida pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano.

135 mil alunos chamados a exame

Ministério da Educação, em Maputo Foto: DW/R. da Silva

Na quinta-feira, o porta-voz Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano anunciou que mandou repetir o exame de Ciências Sociais da 7.ª classe, devido a "falhas" que não especificou.

Feliciano Mahalambe disse que a prova será feita de novo, no dia 22, na cidade de Maputo, sul do país, e província de Nampula, norte, tendo sido chamados a exame 135 mil alunos.

"Neste momento, estamos a preparar-nos para uma nova prova nas duas zonas, onde a situação sucedeu", declarou, sem especificar o tipo de falhas. A Lusa não conseguiu obter do ministério um posicionamento sobre a natureza dos erros detetados no referido manual.

Escândalo na Educação

Em junho, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano de Moçambique foi sacudido por um escândalo provocado pela descoberta de erros em alguns manuais escolares, obrigando à retirada do ensino do livro de Ciências Sociais da 6.ª classe e à suspensão do diretor do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação (INDE), entidade estatal responsável pela direção do processo de produção dos livros, a dissolução da Comissão de Avaliação do Livro Escolar (CALE) e a sua substituição por uma outra estrutura.

Entre os erros mais gritantes detetados no livro do 6.º ano está a localização geográfica de Moçambique, que no livro é situado na África Oriental e não consta como país da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), entidade em cuja fundação participou.