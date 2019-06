Moçambique: RENAMO garante que "nada vai impedir desarmamento até agosto"

20 Anos de Paz em Moçambique: Uma viagem

Filhos da paz

20 anos depois do Acordo Geral de Paz, ainda há muito que fazer no combate à pobreza em Moçambique. As províncias do Niassa, de Maputo, Cabo Delgado e Tete (na imagem) são, segundo o Programa da ONU para o Desenvolvimento, PNUD, as que têm maior incidência de pobreza no país.