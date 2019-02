Moçambique: Recenseamento eleitoral começa a 1 de abril

Autárquicas: Quem venceu nas principais cidades de Moçambique

RENAMO vence em Nampula com atual edil Paulo Vahanle

Em Nampula, a RENAMO obteve mais votos do que o partido no poder. 59,42% dos munícipes votaram no principal partido da oposição, contra os 32,20% que votaram na FRELIMO. O MDM surge em terceiro com 6,23%. Nesta cidade contabilizaram-se 196.230 votos válidos, o que corresponde a 57,30% do total da votação. Em Nampula havia 456 mesas de voto.