Moçambique quer fim das barreiras a pessoas e bens na SADC

"Como Governo de Moçambique, reiteramos a nossa total disponibilidade para a implementação conjunta de várias iniciativas que permitam a remoção de todas as barreiras à mobilidade e comércio", afirmou esta quinta-feira (18.01) o ministro dos Transportes e Comunicações de Moçambique, Mateus Magala.

Magala falava durante um encontro com o ministro dos Transportes e Desenvolvimento de Infraestruturas do Zimbabué, Félix Mhona, no âmbito da visita que o governante moçambicano realiza a Harare, no Zimbabué.

Magala sublinhou a importância de Moçambique na eliminação de obstáculos à circulação de pessoas e bens na África Austral, dado que o país dispõe de infraestruturas ferroviárias e portuárias que dão acesso ao mar e permitem o comércio internacional dos estados vizinhos encravados.

Nesse sentido, prosseguiu, a SADC deve trabalhar para a implementação de reformas que visam a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e bens.

Mateus Magala realçou o empenho de Moçambique na melhoria da eficiência dos corredores da Beira, Maputo e Nacala, que permitem aos países vizinhos a realização do seu comércio internacional.

Magala apontou o início, este mês, do funcionamento sem interrupção do posto fronteiriço de Machipanda, que liga Moçambique e Zimbabué, como um importante avanço na dinamização dos laços económicos e comerciais entre os dois países.